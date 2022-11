Grande Fratello Vip 7: "Perché Marco Bellavia non è in studio? La risposta di Alfonso Signorini

Marco Bellavia è scomparso dagli studi del Grande Fratello Vip 7: alcuni spettatori hanno chiesto ad Alfonso Signorini il motivo di quest'assenza. Ecco la risposta data dal conduttore del programma, una motivazione che, comunque, non ha convinto i fan dell'ex volto di Bim Bum Bam.

La vicenda umana di Marco Bellavia all'interno del Grande Fratello Vip 7, ha commosso molti spettatori. Il conduttore, durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, ha avuto un crollo mentale accentuato dalla mancanza di empatia da parte della maggior parte dei coinquilini del programma.

Marco Bellavia, dopo aver lasciato la Casa, è tornato in studio solo una volta per un'intervista con Signorini, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, ed un confronto con i coinquilini. Da quella puntata, andata in onda il 20 ottobre, do Bellavia si sono perse le tracce.

Nell'ultimo numero del settimanale Chi, una lettrice ha chiesto ad Alfonso Signorini, direttore del magazine, il motivo di questa assenza: "Caro Alfonsino, ti adoro perché porti un po' di cultura (che non vuol dire libri) attraverso tutto quello che fai. Perché non reinserire tra gli ex vip Bellavia? Mi sembra abbia più diritto di altri a restare nel programma".

La lettrice, probabilmente si riferisce a chi, come Ginevra Lamborghini è stata squalificata per aver detto a Bellavia "Tu meriti di essere bullizzato". La replica del conduttore del reality è stata: "Cara Nonna, Marco Bellavia rientrerà in studio appena possibile. Sarà un piacere per me accoglierlo tra gli ex partecipanti al Gf Vip. Un caro saluto!"

Tony Toscano, manager di Marco Bellavia, la settimana scorsa, rispondendo ad un'analoga domanda, aveva scritto su Instagram: "Buongiorno Italia, il mio caro artista Marco Bellavia anche se non va in studio al GF VIP (perché non ci invitano) sarà sempre nei vostri cuori. Ricordate che la felicità è fatta di sincerità, rispetto, educazione e amore per gli altri". Il messaggio è stato poi cancellato dall'agente.