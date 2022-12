Grande Fratello Vip 7, Marco Bellavia contro il rientro di Ginevra Lamborghini: "Sono deluso"

Duro attacco di Marco Bellavia ad Alfonso Signorini e alla sua decisione di riammettere Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip 7, anche se solo come ospite. L'ex conduttore di Bim Bum Bam ha manifestato la sua delusione attraverso un post su Twitter che sta facendo il pieno di like.

Nella diretta di lunedì 5 dicembre la produzione, attraverso il conduttore, annunciò che Ginevra Lamborghini sarebbe rientrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 per una settimana, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Ricordiamo che l'ex concorrente è stata squalificata durante una drammatica puntata del reality, quando tutto il cast fu messo sotto accusa per il modo in cui aveva gestito il caso Marco Bellavia. La sorella di Elettra fu espulsa per aver detto al suo coinquilino: "Meriti di essere bullizzato".

Una frase gravissima, un provvedimento che fu applaudito dalla maggior parte del pubblico, tranne, ovviamente, dai fan di Ginevra, soprattutto coloro che usano l'hashtag #gintonic. Questo gruppo di spettatori, spera che tra la Lamborghini e Antonino Spinalbese nasca un qualcosa che vada oltre l'amicizia, anche se la ragazza è fidanzata con Edoardo Casella.

Marco Bellavia, non ha preso bene la decisione del reality, l'ex concorrente, che lunedì era nello studio di Cinecittà, oggi su Twitter ha espresso il suo rammarico per la decisione del Grande Fratello Vip: "Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti ... Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso", aggiungendo anche l'hashtag #bullismo.