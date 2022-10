Grande Fratello Vip 7: Eleonoire Ferruzzi sputa a terra quando passa Nikita Pelizon, Antonino se la ride

Ancora un brutto gesto di Eleonoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7: mentre passava la modella, la concorrente ha sputato a terra, gesto che, simbolicamente, viene usato in certi ambienti, come segno di disprezzo.

La puntata del 24 ottobre del Grande Fratello Vip 7 ha accentuato il distacco tra Nikita Pelizon e Eleonoire Ferruzzi. Quest'ultima è palesemente gelosa del rapporto tra la modella e Daniele del Moro, l'accusandola di corteggiare gli uomini che piacciono alle altre: "Non sei una santa", le dice, come si vede nella clip caricata su Mediaset.

Dopo la diretta è successo l'episodio che ha mandato il web su tutte le furie. Mentre Eleonoire era in giardino con Antonino Spinalbese è passata Nikita. La Ferruzzi l'ha guardata e poi ha sputato a terra, scena che non si vede neanche nei peggiori bar di Caracas, come diceva una pubblicità. L'ex di Belen è apparso divertito da questo atteggiamento, mentre lei si è giustificata: "Avevo un seme in bocca"

Dopo Luca Salatino, ora Eleonoire sembra aver perso la testa per Daniele, tanto da dire ad Antonino che Nikita non può avvicinarsi all'ex tronista di Uomini e Donne: "Può fare quello che vuole con gli altri, ma con quello no, perché lui è mio e basta".

Ieri la Ferruzzi si era spinta a dire che Nikita porta male, quando Daniele Dal Moro ha subito un piccolo incidente scottandosi con l'acqua bollente, lei gli ha detto: "Mettilo sotto l'acqua fredda perché l'acqua bollente ti ustiona. È il malocchio, amore. Quella". E poi, parlando con Giaele De Donà, ha ribadito: "Amore, si è bruciato perché quella lì è una porta iella".