Grande Fratello Vip 7: "Marco Bellavia ha il branco contro" per Sonia Bruganelli

Marco Bellavia si è ritrovato contro tutti i concorrenti del Grande fratello Vip 7: l'ex conduttore di Bim Bum Bam questa settimana ha avuto un crollo emotivo e, secondo Sonia Bruganelli, il branco si è coalizzato contro di lui.

La molla che avrebbe fatto scattare l'uno contro tutti che si è visto nella diretta del Grande Fratello Vip 7 sarebbe stato il flirt tra Marco e Pamela Prati, molti credono che Bellavia stia prendendo in giro la soubrette, quella del caso Caltagirone per intenderci. I maligni sostengono che i gieffini si siano spaventati quando in trasmissione sono stati mostrati molti post dedicati alla coppia.

Marco Belavia, che sembra soffrire di depressione, ha passato molti giorni a piangere, cosa che ha addirittura infastidito i suoi coinquilini. Sonia, Bruganelli lo ha rimarcato in trasmissione dicendo: "Marco si sta rendendo conto di essere entrato in un gruppo all'interno del quale a nessuno importa niente di lui. È in difficoltà e quindi il branco lo mangia. Con Pamela sono persone separate. Pamela non ha bisogno di Marco ma lui, in questo momento, facendo un passo indietro, sta chiedendo aiuto", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Marco Bellavia ha confermato il suo interesse per Pamela Prati, sottolineando che in questi giorni in cui non è stato bene psicologicamente ha fatto un passo indietro per non pesare su di lei: "Quando starò bene con me, penserò anche a Pamela. Adesso non sto bene, non sono in equilibrio e per questo non mi avvicino a Pamela".