Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà è la terza finalista: lo spoiler del sito del programma

Giaele De Donà è stata scelta dal pubblico come terza finalista del Grande Fratello Vip 7. Ieri sera la vippona ha vinto il televoto e il 3 aprile sarà una delle contendenti alla vittoria finale. Le altre due finaliste, elette nelle precedenti puntate sono Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Gaffe del portale del programma, i risultati sono stati pubblicati molto prima della proclamazione ufficiale.

L'ex concorrente di Ti spedisco in convento ha battuto le sue avversarie con queste percentuali: Giaele De Donà 48,2%, Nikita Pelizon 24,7%, Milena Miconi 19% e Antonella Fiordelisi 8,1%. Quest'ultima è stata eliminata dal programma. Antonella l'è presa con la madre per aver chiesto ai #dDonnalisi di non votarla.

La puntata è stata caratterizzata da una clamorosa gaffe del portale del Grande Fratello Vip 7. Subito dopo la chiusura del televoto, molto prima della proclamazione della finalista da parte di Alfonso Signorini, sul sito sono state pubblicate le percentuali di voto. Così, mentre il conduttore cercava di creare la giusta suspense nel dire il nome della finalista, gran parte del pubblico da casa conosceva l'esito.

Lo spoiler, ovviamente, non è arrivato nella casa più spiata d'Italia. La sorpresa è la gioia di Giaele De Donà sono state autentiche, "Non ci credo, non mi sembra vero. Grazie a tutti", ha urlato la modella dopo aver appreso il risultato che le consegna la finale del 3 aprile, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.