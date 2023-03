Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi eliminata al televoto attacca sua madre

Sorprendente eliminazione al Grande Fratello Vip 7: nell'ultima diretta del programma Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal reality, ultima al televoto di lunedì 20 marzo. La spadista, subito dopo, se l'è presa con la madre che, usando il profilo Instagram della vippona, aveva chiesto ai suoi fan di non votarla.

Lo scorso venerdì la madre di Antonella Fiordelisi aveva lanciato un appello a Pier Silvio berlusconi, la signora Milva aveva chiesto di lasciar uscire la figlia dal programma, a suo avviso troppo stressata per i continui attacchi ricevuti all'interno del reality. Nell'appello c'era una forte presa di posizione contro Alfonso Signorini, gli autori e Orietta Berti, opinionista del Grande Fratello Vip 7. Nella lettera aperta, la signora aveva chiesto ai follower di Antonella di non votarla.

I fan hanno obbedito e non hanno votato la spadista, ieri Antonella Fiordelisi, una delle favorite alla vittoria finale, è stata eliminata dal programma, ultima nel televoto, salvata da una percentuale bassissima di votanti, solo l'8,1%. Dopo aver saputo dell'appello della madre, Antonella ha detto amareggiata: "Grazie mamma, mi hai fatta uscire", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

La ragazza non ha nascosto la sua delusione per le parole dette a sua insaputa dalla madre, che ha usato il profilo Instagram di Antonella, sottolineando che a poche settimane dalla fine del programma le sarebbe piaciuto arrivare fino alla fine, conoscendo i propri limiti sapeva di potercela fare. Antonella comunque, alla fine ha assolto la madre "Sicuramente ha agito per il mio bene". La Fiordelisi ha raccontato che quando aveva 19 anni, era stata selezionata per L'Isola dei Famosi ma la madre le chiese di non partecipare "Perché lei sarebbe stata male a vedermi, aveva l'ansia".