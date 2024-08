Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro spiega il bacio a Luan Fraga: “Ecco perché ho baciato un uomo"

Negli ultimi giorni, Daniele Del Moro, ex concorrente del Grande Fratello VIP, è stato al centro di numerose discussioni sui social media dopo che su Instagram è stata condivisa una foto in cui si baciava con un ragazzo di nome Luan Fraga, un amico che vive a Verona ed organizza viaggi di lusso a Mykonos.

Questo gesto ha sollevato molte speculazioni e discussioni sui social, tanto che alcuni hanno ipotizzato che il concorrente del reality show di Alfonso Signorini, dove conobbe l'ex fidanzata Oriana Marzoli, avesse fatto coming out. Tuttavia, il modello ha chiarito la situazione durante un'intervista radiofonica a RTL, spiegando il contesto della foto e le sue motivazioni.

Le parole di Daniele Del Moro

"Era un bacio vero quello che avete visto? Assolutamente sì, con la lingua. A questo punto, se fai 30, fai anche 31," ha dichiarato l'ex gieffino con un tono ironico, sottolineando come non ci fosse nulla di strano nella foto. Ha poi spiegato che l'immagine è stata scattata per essere inviata a sua sorella, che è amica di lunga data del ragazzo in questione.

Daniele Del Moro al GFVIP

"Quando mia sorella e Luan erano amici, avevano 13 anni e lui non era ancora consapevole della sua omosessualità. Dopo aver scattato la foto, lui mi ha chiesto se poteva pubblicarla, e io gli ho detto: 'Sì, non c'è nessun problema, condividila pure senza pensiero.'", ha spiegato il modello veneto.

Daniele ha voluto ribadire il suo punto di vista riguardo alle critiche ricevute, evidenziando l'importanza di superare certi pregiudizi: "Lui lavora tra Milano e Mykonos, siamo grandi amici. Perché mi hanno criticato? Bisogna sdoganare questa cosa. Ma che male c'è? Penso che nel 2024 uno si possa permettere di dimostrare la sua amicizia e il suo affetto nel modo che ritiene più opportuno."

Nonostante le critiche, Daniele del Moro ha sottolineato di essere grato che molte persone abbiano compreso il significato del suo gesto e non abbiano reagito con commenti omofobi o cattivi. Questo episodio, secondo lui, è un'occasione per riflettere sull'importanza di esprimere i propri sentimenti senza timore di giudizi o pregiudizi.