Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi incontra Edoardo Donnamaria dopo l'eliminazione (VIDEO)

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 nella puntata andata in onda il 20 marzo. Uscita dalla casa, la spadista ha trovato ad aspettarla Edoardo Donnamaria. I due si sono conosciuti e fidanzati tra le mura della casa più spiata d'Italia. Ecco i primi video pubblicati sulle pagine web.

L'eliminazione di Antonella Fiordalisi, è stata la sorpresa dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 7. Il risultato è stato in parte condizionato dalla lettera pubblicata dalla madre di Antonella sulla pagina Instagram della vippona. La signora Milva, dopo aver attaccato Alfonso Signorini ed Orietta Berti ha fatto un appello ai fan della figlia, chiedendo di non votarla.

Grande Fratello Vip 7: Edoardo Donnamaria squalificato, Tavassi ammonito, le ragazze rivestite

Appena uscita dalla Casa, Antonella Fiordelisi si è consolata tra le braccia di Edoardo Donnamaria, espulso alcune settimane fa dal programma. Sulle note de Il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti, i #donnalisdi hanno pubblicato il primo video fuori dalle mura della casa di Cinecittà dove si sono conosciuti. I due hanno postato anche un video con il primo bacio da 'ex reclusi'.

Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà è la terza finalista: lo spoiler del sito del programma

Nel frattempo i fan di Antonella hanno pubblicato una lunghissima lettera in cui hanno spiegato il motivo del loro non voto. "Sei stata l'assoluta protagonista di questo Grande Fratello Vip insieme ad Edoardo e abbiamo visto come ti hanno spremuto fino all'ultimo secondo in nome degli ascolti. Sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello spettacolo, massacrata con una narrazione spesso distorta, hanno mostrato solo ciò che hanno voluto per alimentare l'odio social nei tuoi confronti e dopo l'ennesima puntata in cui non ti è stata resa giustizia, abbiamo deciso di dire BASTA". Si lege nella parte centrale della lettera. "Abbiamo deciso di evitarti due settimane di ulteriore sofferenza e di permetterti di tornare a casa dalle persone che ti amano e che ami. Speriamo che tu capisca che a spingerci a questa decisione e stato il grande affetto che proviamo per te e il forte senso di protezione", concludono così i fan di Antonella che, dopo sei mesi di votazioni, hanno deciso di toglierle la possibilità di arrivare in finale a tre settimane dal traguardo.