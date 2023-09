Grande Fratello Vip 7: tutto il cast contro Alfonso Signorini, ecco cosa è successo

Il Grande Fratello Vip 7 ha segnato una svolta nella storia del reality. Durante un'intervista a Verissimo, Alfonso Signorini ha ammesso che il cast del programma era stato una scelta sbagliata. Da quel momento in poi, tutti i concorrenti di quella sfortunata edizione hanno rilasciato dichiarazioni contro il conduttore.

Le parole di Alfonso Signorini a Verissimo

Prima dell'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini, con la nuova opinionista Cesara Buonamici è stato ospite di Verissimo. Qui il conduttore ha parlato degli errori della scorsa gestione, attribuendo la colpa al cast. "L'anno scorso abbiamo sbagliato tanto. Non siamo perfetti e ci assumiamo le responsabilità - ha esordito il conduttore - Ho vissuto un grande disagio durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta a queste persone 'siete talmente respingenti che anch'io quando vi vedo mi viene da cambiare canale'. Quando, oltre a me, anche l'azienda ha esposto pubblicamente le sue perplessità ho fatto un sospiro di sollievo. Occorreva resettare. Si è dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche degli atteggiamenti. Tutto questo è stata colpa non solo di chi l'ha interpretata ma anche nostra che l'abbiamo promossa. Ho avuto modo di scusarmi, perché ci metto io la faccia. Occorreva prendere le distanze da tutto questo e si è tradotto in questo bisogno di normalità", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Le reazioni del cast

Daniele Dal Moro

Il primo a reagire è stato Daniele, la cui irruenza è arrivata fino alla casa del Grande Fratello spagnolo. Il modello veneto in un tweet, poi cancellato, pochi minuti dopo l'intervista aveva scritto "Pelato infame". Nessun nome, ma tempismo quanto mai sospetto.

Nikita Pellizon

Anche la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha condiviso un messaggio sui social in seguito alle dichiarazioni di Alfonso Signorini. Nonostante non abbia fatto riferimento diretto, molti sono convinti che il destinatario delle sue parole fosse proprio il conduttore del reality: "Personalmente, da una persona che afferma di adorarti e ti bacia in pubblico, ma poi nel privato non ti risponde né su WhatsApp né su Instagram, e nemmeno quando riceve in regalo un tuo quadro, non posso aspettarmi nulla di diverso".

Elenoire Ferruzzi

Si considera una vittima del Grande Fratello Vip 7. Dopo l'esperienza nel reality, ha subito la perdita di numerosi contratti e sponsorizzazioni, che ammontano a circa 70mila euro. In un'intervista concessa a Fanpage, ha dichiarato: "Sento Alfonso ogni tanto. È un amico e gli sono riconoscente. Non l'ho sentito dopo l'intervista a Verissimo ma non ce l'ho con lui. Ognuno ha un capo a cui rendere conto. Evidentemente deve dire cose che gli vengono imposte. Non ho rancore, so perfettamente come funziona. Chiaramente, non mi trova d'accordo con tutto il fango che ci hanno buttato addosso. Loro hanno scelto il cast e loro ne hanno la responsabilità. Inutile dire adesso che era sbagliato dopo 8 mesi in cui ci hanno mangiato tutti".

Sofia Giaele De Donà

Sofia invece ha affidato le sue parole a Novella 2000, l'ex gieffina e concorrente di Ti spedisco in convento ha detto al magazine: "Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio. I blocchi in puntata durante i quali per ore si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un'immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico".

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Edoardo e Micol hanno replicato ad Alfonso Signorini dai microfoni di Turchese Baracchi. "Mi fa ridere che c'è questa ostentazione del fatto che ogni cosa che succede al Grande Fratello è bello perché questo è il Grande Fratello quello 'normale', 'quello meglio', cioè è tutto come per dire che quello dell'anno scorso è tutto da boicottare - ha detto il fratello di Guendalina - Io penso che alcuni elementi, e mi ci metto in mezzo anche io perché ne ho fatte di cavolate, però dare la colpa solo al cast mi sembra una cosa un po' così, è tutto un insieme. Ma poi tutto il cast? Cioè dici che hai sbagliato una Milena Miconi che è una santa donna? No, non puoi mettere in mezzo certe persone, non facciamo di tutta l'erba un fascio. Ricordiamoci però che nonostante tutto se noi siamo qui è perché lui ci ha dato una possibilità, non si spunta nel piatto dove si è mangiato".

Anche la sua fidanzata Micol è risentita per le parole di Signorini: "Non è una cosa che fa piacere, sicuramente non fa piacere. Lui ha detto 'abbiamo sbagliato il cast' però capisci che quando parli di aver sbagliato il cast è come se imputassi una parte della colpa al cast, alle persone? Io avrei detto: 'abbiamo sbagliato a mettere in risalto alcune cose piuttosto che altre, abbiamo sbagliato a gestire alcune situazioni', semplicemente questo".