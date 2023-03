Grande Fratello Vip 7, la madre di Antonella Fiordelisi a Pier Silvio Berlusconi: "Falla uscire dal reality"

La mamma di Antonella Fiordelisi vuole che la figlia lasci il Grande Fratello Vip 7: in una lunga lettera indirizzata a Pier Silvio Berlusconi, la signora Milva punta il dito contro Alfonso Signorini e gli autori del programma che stanno minando la salute e la psiche della figlia.

Ieri durante la diretta del Grande Fratello Vip 7, Micol Incorvaia è diventata la seconda finalista del Grande Fratello Vip 7. Antonella Fiordelisi, anche per questo motivo è andata in crisi. A dare fastidio alla spadista sono stati anche alcuni commenti di Orietta Berti e Alfonso Signorini. A difesa della ragazza è intervenuta la madre. La signora Milva ha scritto una lettera fiume a Pier Silvio Berlusconi. Ecco alcune parti della lettera: "Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari, intervento dovuto, cosi ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso programma si stava avviando"

La lettera continua: "Detto ciò, le vorrei far presente che il Gf Vip di quest'anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà, e per crudeltà intendo non solo l'assoluta mancanza di empatia tra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime (video manent, come direbbe mia figlia). Pensi che mia figlia Antonella, purtroppo poco avvezza alle parolacce, è stata tacciata di eccessivo protagonismo (come se in un reality fosse un sacrilegio) e perfino di essere, come le parole, una grande provocatrice (credo che se avesse provocato in altro modo sarebbe stata più simpatica agli autori)".

La signora ha parlato anche dell'odio social: "Questi attacchi continui hanno portato come conseguenza a un odio social nei confronti di mia figlia veramente spropositato; alcune importanti pagine e profili Instagram, cosiddetti big account, dietro i quali stanno sicuramente personaggi senza scrupoli, vedevano esclusivamente la pagliuzza negli occhi di mia figlia ma non la trave degli altri".

Dopo altri passaggi dedicati ad Oriettta Berti: "E che delusione poi quando vedi un'opinionista, questa volta la Berti, attaccare mia figlia senza un minimo di argomentazione". Arriva la stoccata al conduttore: "Ancora più esterrefatta però, mi lascia il comportamento del conduttore (che di isterico non ha nulla) quando invitava mia figlia, qualche puntata fa, a lasciare il programma in quanto vittima di violenza psicologica/bullismo (come lo chiamerebbe lo schema fatto dal Tavassi davanti a lei mentre gli altri del gruppo ridono? La scena in giardino gira ancora sui social!). Ebbene il conduttore fra le altre cose disse a mia figlia: 'Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti non restare li....Se stai male esci dal gioco..', senza richiamare nessuno del branco, facendo passare il messaggio, come scritto anche da qualche attento giornalista, che è il bullizzato a dover cambiare scuola, mica il bulletto....". La reazione di Antonella alle critiche ricevute si può vedere nella clip caricata su Mediaset Infinity