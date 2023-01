Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 30 gennaio: Sorprese per Edoardo e Daniele

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 30 gennaio su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Nella trentesima serata del reality, è prevista un'eliminazione, sono tre i concorrenti in nomination. Inoltre, Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro riceveranno una sorpresa.

Alfonso Signorini punta tutto sulle coppie, incentrando la nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 sul rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ed Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I Donnalisi sono ai ferri corti da giorni, il rapporto tra i due sembra ormai finito e ogni tentativo di chiarimento peggiora la situazione. Stasera nella casa arriverà Vincenzo Donnamaria, papà di Edoardo.

Grande Fratello Vip 7, Daniele Del Moro e Oriana Marzoli lite nel dopo puntata: ecco cosa è successo

Anche Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro stanno attraversando un periodo negativo, prima si avvicinano, poi ricominciano a macinare distanza e insicurezze. Le coppie non mettono in subbuglio soltanto il proprio equilibrio, ma tutta la Casa sembra risentire della tensione fra le coppie. Anche Daniele riceverà la sorpresa del padre. Una sorpresa anche per Luca Onestini, che riceverà una visita dall'ex fidanzata Mrazova, come ha detto Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Grande Fratello Vip 7: Edoardo Donnamaria: "Se lunedì mi fanno passare come una mer*da vado via"

Al termine della puntata spazio alle nomination, ma prima conosceremo l'esito del televoto. Tre concorrenti lottano ancora per restare nella Casa del Grande Fratello Vip. Uno tra George Ciupilan, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon,, dovrà abbandonare il gioco.