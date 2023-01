Grande Fratello Vip 7: Edoardo Donnamaria: "Se lunedì mi fanno passare come una mer*da vado via"

Edoardo Donnamaria, dopo la lite con Antonella Fiordelisi, teme che gli autori del Grande Fratello Vip 7 possano montare la puntata in maniera tale da farlo passare per il carnefice.

La lite tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha generato tanta tensione all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Il volto di Forum teme che la puntata del 30 gennaio sia montata contro di lui, in quel caso, ha minacciato Donnamaria, lascerebbe quella sera stessa il programma.

Stamattina ci siamo svegliati con la minaccia di Antonella Fiordelisi di abbandonare il programma, ora è l'altra metà dei Donnalisi che si dice pronto a salutare tutti. Il litigio tra Edoardo ed Antonella è scoppiato perché Donnamaria si è pentito di aver nominato Oriana Marzoli mandandola al televoto, dove si scontrerà con George Ciupilan e Nikita Pelizon. Un televoto molto difficile, tutti e tre sono molto amati dal pubblico, da qui il rammarico di Edoardo.

Dopo l'ennesima discussione, Edoardo Donnamaria, da anni volto di Forum, profondo conoscitore di come funziona il mondo della televisione, teme che gli autori montino le clip in maniera da farlo passare come il carnefice di Antonella. "Stavolta se esce fuori che io sono la mer.a, apro la porta e me ne vado. Lo faccio. Se in puntata fanno creder che io sono il cattivo che si è avvicinato ad Oriana, giuro che abbandono il gioco", ha detto Edoardo a Milena Miconi, come riportato da Biccy. L'attrice, in precedenza, aveva raccolto lo sfogo di Antonella, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Edoardo con la Miconi ha parlato anche della sua relazione con la Fiordelisi, sottolineando che vorrebbe vedere dei cambiamenti nella spadista che fino ad oggi non sono arrivati. "Non posso sempre darle ragione, lei sta fuori, in questo gioco sembra una bambina in un negozio di caramelle ha spiegato - Sono l'unico qui dentro che le vuole davvero bene e che le fa notare se sbaglia".

Dopo aver ascoltato il parere di Milena Miconi, che concordava con il suo, Edoardo ha concluso dicendo che l'attitudine di Antonella deriva, probabilmente, dal modo in cui è stata cresciuta. "Se è così, vuol dire che è stata abituata in questo modo", ha detto.