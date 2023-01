Grande Fratello Vip 7, Daniele Del Moro e Oriana Marzoli lite nel dopo puntata: ecco cosa è successo

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 7 del 16 gennaio, Daniele Del Moro e Oriana Marzoli hanno discusso per tutta la notte. Contro la modella venezuelana, l'ex tronista ha lanciato le solite accuse, dicendole di essere falsa e non volerci più parlare.

Non è la prima volta che i due vipponi litigano, Del Moro già in passato ha affermato di non voler più rivolgere la parola alla Marzioli ma, recentemente, tra i due ci sono stati anche alcuni baci. Oriana Marzoli, dopo le nomination, ha accusato Daniele Del Moro di aver nominato Nicole Murgia, nonostante l'attrice non avesse espresso giudizi negativi su di lui.

"Tu dovresti fidarti di me perché sai che sono sincero", gli ha detto Daniele, ricordandole che anche i fan, attraverso un aereo le hanno detto di fidarsi solo dell'ex tronista.

Daniele Dal Moro, da parte sua, ha rinfacciato ad Oriana Marzoli di aver esultato per l'eliminazione di Dana Saber, ultima al televoto contro Nikita Pelizon e Nicole Murgia. "Esultavate per l'esito perchè odiavate Dana, non perchè vi amate", ha detto Daniele.

Oriana, da parte sua, non riesce ad accettare il comportamento del'ex tronista: "Un giorno mi baci e quello dopo non mi parli". Nicole Murgia, intervenuta nella discussione, ha accusato Daniele di incorenza. Quest'ultimo, rivolto a Oriana le dice: "Ricordati che Nicole è la prima persona che non si fida di te".

Daniele le assicura di non volerla ferire, il tronista sostiene che, in caso di sentimenti non corrisposti, lui si tirerebbe indietro per non soffrire e non far soffrire la modella venezuelana. Del Moro, inoltre, è convinto che Nicole menta, sia sulla sua amicizia con Oriana che sul suo rapporto con lo stesso Daniele.

Il discorso tra i due riprende dopo qualche minuto, con Wilma Goich presente. Daniele le conferma che, nonostante non riesca a fidarsi di lei, vorrebbe conoscerla, ribadendo per l'ennesima volta la sua sincerità: "Voglio che tu sappia il mio pensiero perché non ho niente da nascondere". Daniele inoltre, ribadisce quanto detto durante la puntata, lui è convinto che ad Oriana piaccia Luca Onestini. "Se Luca fosse stato accondiscendente a conoscerti, tu oggi conosceresti lui", le dice, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

La discussione tra i due degenera, Daniele, alla fine urla che la modella venezuelana è la "Regina delle false". Infine. quando lei, allontanandosi, ha mimato un bacio, lui si è allontanato urlandole: "Chi li vuole i tuoi baci, sai quante ne trovo come te qui fuori? A centinaia. Soprattutto di false. Hai preso già tre due di picche, vediamo quanti ne prendi ancora".