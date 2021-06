Grande Fratello Vip 6, Pamela Prati nella prossima edizione del reality?

Pamela Prati potrebbe tornare al Grande Fratello Vip: secondo alcuni rumors la showgirl è in trattative per rientrare nella casa di Cinecittà dopo la sua iconica uscita nella prima edizione.

Pamela Prati prossima concorrente del Grande Fratello Vip 6? Secondo le indiscrezioni di Santo Pirrotta a Ogni Mattina, Alfonso Signorini sarebbe pronto ad accogliere la showgirl nella nuova edizione del reality che partirà il prossimo settembre.

Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo e dalle pagine dei giornali, Pamela Prati la scorsa settimana è tornata a parlare dalle colonne del settimanale CHI. La showgirl sarda ha annunciato che presto rivelerà tutta la verità su Mark Caltagirone in un libro dove racconterà "ogni particolare, anche tutto quello che non è venuto fuori". La vicenda legata al finto, anzi inesistente, fidanzato della Prati, fu sviscerata dalla stessa showgirl in un'intervista a Verissimo.

In queste ore si è ventilata la possibilità che Pamela Prati possa essere una concorrente del Grande Fratello Vip 6, la nuova edizione del reality di Alfonso Signorini che inizierà a settembre. A rivelare la possibilità di vedere la showgirl nella casa di Cinecittà è stato Santo Pirrotta ad Adriana Volpe nel programma Ogni Mattina. "Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality" - ha detto riferendosi sempre al caso Caltagirone - "che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c'è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi. Speriamo che stavolta non chiami il taxi... Ogni riferimento è puramente casuale".

Nell'ultima parte della sua anticipazione, Santo Pirrotta si riferisce all'iconica uscita dalla casa di Cinecittà di Pamela Prati durante il Grande Fratello Vip 1, la showgirl fu squalificata dal reality e, varcata la porta rossa, disse agli autori "mi prendete le valigie, mi chiamate un taxi".