Pamela Prati è fidanzata con un giovane di 19 anni: ecco chi è (FOTO)

La vita sentimentale di Pamela Prati è finita nuovamente al centro dell'interesse dei paparazzi. Dopo lo storico caso di Mark Caltagirone, l'inesistente fidanzato della showgirl, l'ex gieffina sembra aver voltato pagina. Nelle ultime ore il settimanale Diva e Donna ha rivelato l'identità dell'uomo con cui la Prati ha passeggiato mano nella mano per le strade di Roma: il nuovo boyfriend di Pamela è Simone Ferrante, un giovane di soli 19 anni.

Pamela Prati ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Durante il suo soggiorno nella casa, la showgirl si era avvicinata a Marco Bellavia, e i due avevano iniziato a flirtare. Tuttavia, il loro rapporto si è interrotto quando Marco Bellavia ha abbandonato la casa a seguito di un crollo psicologico.

Quando Pamela Prati era uscita dal programma si era rivista con Marco ma la storia tra i due non ha funzionato e Pamela Prati è rimasta single fino ad oggi, quando ha deciso di mettersi nuovamente in gioco con un ragazzo molto più giovane di lei. Il settimanale Diva e Donna ha svelato che il fidanzato di Pamela Prati, 64 anni, è Simone Ferrante, 19 anni, tra i due ci sono 45 anni di differenza.

Oltre a essere il fidanzato di Pamela Prati, si sa che Simone è un modello e ha 19 anni, con occhi verdi e un'altezza di 188 centimetri. Ferranti, come indicato nella bio di Instagram, lavora nel campo della moda come modello.

Nonostante la differenza d'età, nessuno si azzardi a definire Simone il "toy-boy" di Pamela. La Prati, tempo fa, ha espresso il suo disprezzo per quest'etichetta che, afferma la showgirl, non tiene in considerazione i veri sentimenti e la connessione emotiva tra due persone. Ogni relazione è unica e dovrebbe essere valutata sulla base dell'amore, del rispetto e della compatibilità dei partner, indipendentemente dalla differenza d'età.

Pamela Prati, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una foto in cui cammina di spalle, tenendo per mano un ragazzo, presumibilmente proprio Simone. Nella didascalia della foto, si può leggere: "Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento".