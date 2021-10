Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan è fidanzata fuori dalla casa?

Nonostante il flirt con Nicola Pisu nella casa del Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan potrebbe essere fidanzata e avere qualcuno che, nella vita reale, la sta aspettando. Dopo le indiscrezioni di lunedì scorso di Alfonso Signorini, sono spuntate sul web le foto della showgirl che bacia un uomo, forse proprio quel Bruno di cui ha parlato il conduttore del reality.

La settimana di Miriana Trevisan e Nicola Pisu è stata caratterizzata dal bacio sotto le coperte che i due si sono scambiati dopo aver passato una romantica sera nella Nave dell'amore del Grande Fratello Vip. Dopo quell'episodio, la showgirl sembra aver tirato il freno a mano e allontanato Nicola: tra i due ieri c'è stato anche un attimo di imbarazzo quando Miriana era seduta sulle gambe di Nicola e Jo Squillo ha scattato una foto. "Erano tutti in silenzio a guardarci" ha spiegato l'ex volto di 'Non è la Rai', come si vede nel video.

Nella diretta di lunedì 18 ottobre Alfonso Signorini ha chiesto a Miriana se qualcuno la stia aspettando fuori dalla casa, facendo il nome di un certo Bruno. La Trevisan, seppur pressata dal conduttore, ha negato l'esistenza di quest'uomo, confermando quanto detto nel promo di presentazione "in questo momento della mia vita sono felicemente single". A smentire Miriana sono arrivate alcune immagini pubblicate sul profilo Instagram di Biagio D'Anelli, l'ex gieffino nelle sue storie ha mostrato una foto in cui Miriana bacia un altro. La foto, non datata, sembrerebbe confermare l'esistenza di una persona nella vita della Trevisan, forse proprio quel Bruno di cui ha parlato Signorini.

Contro la relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu si è schierato lo staff del figlio di Patrizia Mirigliani, sulla pagina social del ragazzo infatti la showgirl è stata paragonata ad un personaggio di Walt Disney: la fattucchiera Amelia. Nelle storie pubblicate su Instagram, chi gestisce la pagina di Nicola ha scritto "Miriana come la diabolica Amelia, la strega che ammalia. Salvati Nicola", una presa di posizione che sicuramente Alfonso Signorini farà conoscere ai protagonisti di questa strana love story.