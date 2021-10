Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan bacia Nicola Pisu: “non diciamolo a nessuno”

Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono scambiati il loro primo bacio dopo una cena romantica nella Nave dell'Amore del Grande Fratello Vip 6: i due gieffini, dopo il primo bacio a stampo, sotto le coperte si sono scambiati un bacio più passionale con la promessa di non condividere quanto successo con nessuno.

I sentimenti nella casa del Grande Fratello Vip possono cambiare velocemente, se quasi 15 giorni fa Nicola Pisu aveva voglia di baciare Soleil Sorge, ora il figlio di Patrizia Mirigliani ha cambiato decisamente obiettivo. Nei giorni scorsi ha confessato di essere pronto ad una relazione con la Trevisan che però lo aveva frenato, Miriana gli aveva ricordato che lei ha un figlio a casa e aveva sottolineato anche la differenza di età, Nicola ha 32 anni lei ne farà 49 il prossimo 8 novembre.

Ieri Nicola, con l'aiuto della produzione, ha organizzato una cena romantica nella Nave dell'Amore, una stanza creata quest'anno per regalare un po' di intimità alle coppie, lontano dagli sguardi degli altri concorrenti ma sempre sotto l'occhio delle telecamere. I due hanno mangiato e si sono lasciati trascinare dalla musica, ballando è scappato anche il bacio a stampo, come potete vedere nel video.

Miriana e Nicola si sono messi nello stesso letto sotto una coperta e proprio lì è scattato un altro bacio, questa volta più passionale come si vede qui. Ma quello che succede nella Nave dell'amore resta nella Nave dell'amore, così la Trevisan ha chiesto a Nicola di non condividere con gli atri gieffini il momento: "facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok".