Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan a Biagio D’Anelli “Sono già innamorata di te”

La complicità tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli si rafforza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e la showgirl si dice innamorata del nuovo arrivato: i due concorrenti hanno ironizzato sul loro rapporto e, forse, testato i reciproci sentimenti.

In questi giorni, Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli si trovano spesso a parlare a quattrocchi e qualche volta anche a condividere il letto, anche se entrambi giurano che sotto le coperte non è successo nulla, neanche un bacio. "Sotto le coperte ci facciamo tantissime domande, per conoscerci", ha detto l'ex opinionista di Barbara D'Urso quando Alfonso Signorini ha chiesto, nella diretta dello scorso 6 dicembre.

Uno dei nuovi entrati nella casa del Grande Fratello è Giacomo Urtis, già concorrente dell'ultima edizione vip del reality. Il chirurgo plastico ed esperto di gossip ha provato a capire come andavano realmente le cose tra i due coinquilini. Miriana gli ha raccontato che recentemente Biagio le aveva chiesto "come tipo potrei piacerti?", e lei aveva risposto "sono già innamorata di te".

D'Anelli ha detto che l'affermazione dell'ex volto di Non è la Rai era poco credibile, anche perchè lei non riesce mai a ricordare il suo cognome, come si vede nel filmato.

Miriana Trevisan, giocando sul filo dell'ironia, si è finta offesa e ha ribattuto "guarda che io sono credibilissima, all'interno di questa bolla può succedere anche questo. A me è successo, uno si è innamorato di me", riferendosi all'ex gieffino Nicola Pisu.

La Trevisan ha però chiarito che con il ragazzo uscito da poco dalla casa c'era solo attrazione fisica, come ha ribadito più volte nel corso delle dirette bisettimanali del reality. Poi, rivolgendo lo sguardo verso Biagio e continuando a parlare con Urtis ha detto "con lui mentalmente c'è di più". Biagio D'Anelli, messo in mezzo, ha chiesto "A che punto siamo?" e lei "Niente, ti amo ma tu mi rifiuti", poi, temendo che qualcuno potesse prenderla troppo sul serio ha precisato "no, ti amo no, ti amo per me è un parolone".