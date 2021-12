Grande Fratello 6 Vip, baci tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan si sono scambiati i primi baci: i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono sempre più intimi e sembra che non riescano più a stare lontani l'uno dall'altra.

Quest'edizione del Grande Fratello Vip sembra incentrarsi sulla formazione di vere o presunte coppie destinate ad alimentare le dirette bisettimanali del programma. Finito, forse, il capitolo Alex Belli e Soleil Sorge, ora nella casa sembra essere scoppiata la passione tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan, mentre Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni continuano a vivere i loro alti e bassi sotto gli occhi vigili del nuovo arrivato Alessandro Basciano.

I due gieffini nel fine settimana si sono avvicinati al tal punto che si sono scambiati i primi baci a stampo. Sabato sera Biagio, in veste di deejay, ha abbracciato e baciato Miriana, ma solo sulla guancia senza andare oltre. Il bacio sulle labbra è scattato poco dopo, sul divano della casa. I due, naso contro naso, hanno iniziato a parlare "stai combattendo una guerra dentro - ha detto Miriana - emisfero destro contro emisfero sinistro".

Biagio D'Anelli è entrato nella casa da fidanzato (il concorrente ha una relazione con Silvana Curcio), l'opinionista di Barbara D'Urso ha rivelato nei giorni scorsi ad Aldo Montano che la donna lavora in Germania e che vorrebbe tornare in Italia per andare a convivere con lui.

Per questo forse Biagio sta combattendo una battaglia "una partita a tennis nella mia testa" l'ha definita lui, per chiarire la natura del suo rapporto con Marilena e con Silvana. D'Anelli, dopo aver baciato la Trevisan, le ha detto "se questo è un bacio io sono il primo ballerino del mondo", come si vede nella clip. Poi, guardando negli occhi l'ex volto di Non è la Rai, Biagio ha sussurrato "Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi" e Miriana "carina questa battuta".

Nel frattempo Silvana da casa vede tutto, sarà lei la prossima ad entrare nel giardino del Grande Fratello per parlare di questa nuova 'amicizia artistica'?