Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli perde le staffe per uno scherzo: piovono gravi insulti nella casa

Katia Ricciarelli è al centro di una polemica al Grande Fratello Vip 6 per alcuni gravi insulti che ha rivolto ai suoi coinquilini: la cantante lirica, dopo aver usato un termine omofobo rivolgendosi ad Alex Belli e aver dato delle paralitiche alle 'Princess', ha minacciato di andarsene per uno scherzo.

La vita all'interno della Casa del Grande Fratello per gli over 60 si è sempre rivelata particolarmente difficile, lo scorso anno fu squalificato Fausto Leali, per l'uso della parola ne.ro, mentre Patrizia De Blanck fu graziata per l'uso della parola fr.cio. Quest'anno tocca a Katia Ricciarelli, il cui linguaggio rischia di procurare non pochi problemi agli autori del programma.

Katia Ricciarelli ieri è stata la protagonista di ben due gravi scivoloni poi, per uno scherzo, ha minacciato di abbandonare la casa. Alex Belli ieri ha indossato una camicia molto colorata, l'ex moglie di Pippo Baudo quando lo ha visto gli ha detto "sembri un poco ric..one". Non passano neanche cinque minuti che Katia ne fa un'altra, riferendosi alle tre Principesse Lucrezia, Jessica e Clarissa, dice "sembrano tre paralitiche", senza considerare che a pochi metri da lei c'è Manuel Bortuzzo. Chi invoca la squalifica resterà deluso, quest'anno vengono punite solo le bestemmie, per il resto si valutano le intenzioni, come del resto è successo lo scorso anno in casi più o meno analoghi.

La giornata di Katia Ricciarelli però non è finita: Soleil Sorge e le 'Princess', complici altri concorrenti, hanno fatto credere a Katia e altri gieffini che uno dei concorrenti uomini, a detta degli autori, fosse a rischio squalifica per alcune frasi offensive rivolte alle ragazze. Quando lo scherzo è stato rivelato Katia è andata su tutte le furie, minacciando addirittura di lasciare la casa, rinunciando al suo cachet (si parla di 15mila euro a settimana). "Non sto zitta. La mia personalità è questa - ha detto la Ricciarelli come potete vedere in questo video - gli scherzi di questo tipo non mi piacciono, basta. Me ne vado a letto, basta lasciatemi. Sono delle buffonate orrende e io non ci sto, sono una persona seria. Queste cose non mi stanno bene, soprattutto se si mettono in bocca delle parole a delle ragazzine, non sto qui a farmi prendere per i fondelli da voi. Non siamo qui per dire che questi scherzi sciocchi vanno fatti. Siamo qua per star bene e divertirci se non sto bene io prendo e me ne vado a casa. Questi scherzi non vanno mai fatti. Fateli tra di voi, ma non mescolate gli altri".