Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli contro Alex Belli: "Ti faccio un cu.o così"

Ieri sera al Grande Fratello Vip 6, nella Mistery Room, Katia Ricciarelli ha perso la pazienza e si è scagliata contro Alex Belli: la 43esima puntata del reality è stata caratterizzata dall'eliminazione di Kabir Bedi e dall'ennesimo segmento dedicato al triangolo tra Delia Duran, Soleil Sorge e lo stesso Alex Belli.

Manca meno di un mese al finale del Grande Fratello Vip 6, le luci della Casa più spiata d'Italia si spegneranno definitivamente il 14 marzo dai due finalisti del programma, ma tra loro non ci sarà Kabir Bedi. Sandokan ieri sera è stato eliminato al televoto e gli spettatori del programma gli hanno preferito gli altri tre concorrenti al televoto: Barù (44%), Nathaly Caldonazzo (22%), Alessandro Basciano (21%), mentre Kabir Bedi è stato votato dal 13% degli spettatori ed ha dovuto raggiungere gli altri concorrenti eliminati nello studio.

La 43esima puntata è iniziata con Alfonso Signorini che, nella Mistery Room, ha parlato con Delia Duran e Soleil Sorge del bacio saffico che le due donne si sono scambiate nella notte tra sabato e domenica. "Ho pensato che il bacio potesse suggellare la nostra pace", ha detto l'influencer italo-americana. Per la Duran il bacio "è stato un modo per scaricare la negatività che c'è tra noi". Molti hanno avanzato il sospetto che, dietro l'improvviso slancio affettivo delle due donne, ci sia stata solo la voglia di far parlare di sé. La posizione di Katia Ricciarelli sulla questione non ha sorpreso gli spettatori: "queste cose non si fanno pubblicamente, ci vuole decenza e pudore", ha detto il soprano, che più volte durante questi mesi si è lasciata andare a prese di posizioni abbastanza discutibili.

L'ex moglie di Pippo Baudo è stata la protagonista di altri due momenti della serata. Katia, nella Mistery Room, ha perso la pazienza contro Alex Belli, colpevole, a suo dire, del comportamento 'pazzo' di Delia e Soleil. "Se non fossimo in televisione ti darei una sberla - ha detto la Ricciarelli ad Alex - andiamo dietro la tenda e te la do. Non amo che si esibisca l'amore così. Mi ha dato fastidio - e ancora - dammi la mano, andiamo oltre la porta rossa che ti faccio un c..o così", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Katia Ricciarelli ha discusso anche con Miriana Trevisan, rea di averla nominata e di essersi avvicinata a Manila Nazzaro, dopo le incomprensioni del primo periodo. "Sei una falsa" ha detto il soprano all'ex volto di non è la Rai "smettila di fare la santarellina". La Trevisan non si è tirata indietro e ha ribadito la sincerità dei suoi rapporti con Manila e, alla fine, rivolgendosi alla Ricciarelli, le ha detto "Tu hai offeso tutti usando parole forti e sei stata pure razzista".

La puntata si è conclusa con le nomination, sono finiti al televoto: Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo.