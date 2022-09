Scherzi a parte, Katia Ricciarelli tra botte e lacrime: Enrico Papi interrompe lo scherzo

Tra botte e lacrime lo scherzo a Katia Ricciarelli ha rischiato di degenerare ed Enrico Papi ha deciso di interromperlo: la soprano è stata tra le vittime della prima puntata di Scherzi a Parte 2022.

Katia Ricciarelli è stata invitata in un albergo per un finto servizio che aveva come tema Vip e animali, l'ex moglie di Pippo Baudo è andata quindi accompagnata dal suo amato Ciuffy, il cagnolino che gli spettatori del Grande Fratello Vip 6 hanno visto in alcune puntate del programma.

Nella struttura c'era una donna, complice della produzione, che poco dopo ha iniziato ad accusare proprio Ciuffy di averle mangiato degli orecchini molto costosi come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

A supporto di questa tesi sono state mostrate anche delle immagini, riprese dalle telecamere dell'hotel, dove si vede Ciuffy salire sul tavolo dove si trovavano i preziosi gioielli. Subito dopo, la scena si è trasferita in una clinica veterinaria, per capire se la questione poteva in qualche modo essere risolta. Il passo successivo è stato far vedere una finta lastra a Katia che dimostrava la 'colpevolezza' del suo cane.

La tensione è salita alle stelle tanto che la Ricciarelli ha provato a mettere le mani addosso all'attrice tirandole il capelli. Poi, quando le è stato fatto credere che Ciuffy era stato rapito, Katia Ricciarelli non ha potuto trattenere le lacrime. "La situazione ci è sfuggita di mano", ha detto Enrico Papi interrompendo lo scherzo.