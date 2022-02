Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli eliminata dal televoto: ecco cosa è successo nella 44esiima puntata

Ieri sera, nella puntata del 24 febbraio, Katia Ricciarelli è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 6: la soprano ha abbandonato la casa salutando solo metà dei coinquilini. Dopo le nomination sono finiti al televoto eliminatorio Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno.

La 44esima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con Alfonso Signorini che ha voluto spiegare agli spettatori come mai il programma sia andato in onda, nonostante gli eventi internazionali. I concorrenti, durante la giornata di ieri, sono stati chiamati in confessionali ed avvisati dell'invasione dell'Ucraina da parte dei russi. Il conduttore ha spiegato che il programma è andato in onda "perché siamo qui per farvi compagnia, senza pretese e senza obiettivi, se non quello di intrattenervi. Incrociamo le dita e speriamo che il buon Dio guardi giù, davvero".

Il primo segmento del Grande Fratello Vip 6 è stato dedicato ai due gruppi, tutti al femminile, che si sono creati nel programma, due fazioni che non comunicano tra loro. Da una parte ci sono Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, dall'altra Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, che ha definito il soprano "una persona crudele". La Trevisan, dal canto suo, riferendosi sempre a Katia, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity,ha aggiunto "la persona che mi ha deluso di più è lei. Mi sono sentita denigrata e minimizzata"

Quello con Manila e Miriana non è stato l'unico scontro che l'ex moglie di Pippo Baudo ha avuto nel corso della serata, Katia ha litigato anche con le sorelle Selassié. Lulù, rimproverata dal soprano per aver suggerito a Davide Silvestri come comportarsi, ha reagito dicendo alla Ricciarelli "tu sei brava a dire cose razziste alle persone".

Sul Grande Fratello Vip 6 aleggia il

Caldonazzo-Gate

censurata dalla regia

: Nathaly, nei giorni scorsi, ha detto qualcosa alle Selassiè,, che potrebbe costarle la squalifica, come ha ammesso lei stessa ad Antonio Medugno dopo la diretta: "se poi fanno vedere... io ho la squalifica". Si tratterebbe di una frase a forte sfondo razzista. Alfonso, per il momento, sostiene che le telecamere, accese 24 su 24 in ogni angolo della casa, non hanno catturato nessuna frase di Nathaly, ma ha promesso che indagherà.

Nella parte finale del programma è arrivato l'esito del televoto , gli spettatori hanno voluto che Katia Ricciarelli lasciasse immediatamente la casa più spiata d'Italia. Il soprano, prima di abbandonare il programma, ha ottenuto il privilegio di freezare gli altri concorrenti e non salutare Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Lulù e Jessica Selassié. Alla fine del freeze Sophie, Nathaly e Manila hanno raggiunto la porta rossa per salutarla "è stato un gesto davvero brutto dopo sei mesi, il saluto non si nega neanche al suo peggior nemico", ha detto la Codegoni.