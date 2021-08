Grande Fratello Vip 6: Giucas Casella futuro concorrente?

Giucas Casella è pronto a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente? Secondo le anticipazioni di TvBlog, il mentalista sarà uno dei concorrenti dell'edizione del reality che partirà il prossimo 13 settembre.

Giucas Casella, all'anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, è stato lanciato in televisione da Pippo Baudo a Domenica In agli inizi degli anni '80, nel programma spopolò con i suoi numeri da paragnosta e ipnotizzatore.

Secondo le indiscrezioni di TvBlog, Giucas sarebbe pronto a ritornare in televisione come concorrente del Grande Fratello Vip 6. Le trattative sarebbero in fase avanzatissima e Casella dovrebbe essere uno dei vipponi che il 13 settembre entreranno nella casa più spiata d'Italia.

Quello di Alfonso Signorini non sarebbe il primo reality a cui parteciperebbe Giucas, in passato è stato un concorrente de Il Ristorante di Antonella Clerici e per due volte de L'Isola dei famosi: la prima nell'edizione del 2008 condotta da Simona Ventura su Rai2, la seconda nel 2018, nell'edizione condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Nel Grande Fratello 12 è entrato nella casa come ospite per sottoporre i concorrenti alla prova settimanale del passaggio sui carboni ardenti.

Nei giorni scorsi ci sono state altre indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 6, tra i Vip più accreditati per varcare la soglia della casa di Cinecittà dovrebbero esserci Raffaella Fico, Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, Manuel Bortuzzo, Pamela Prati e Katia Ricciarelli, Tommaso Eletti e Soleil Sorge.