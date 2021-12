GF Vip 6, Biagio D'Anelli ha preso in giro Miriana Trevisan? Il pensiero di Giucas Casella

Giucas Casella ha attaccato a sorpresa Biagio D'Anelli: l'ultimo eliminato dalla casa del GF Vip 6 è stato accusato di aver preso in giro Miriana Trevisan. L'illusionista è convinto che quella dell'opinionista sia stata tutta una sceneggiata.

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata, la 30esima, del Grande Fratello Vip 6, alla fine del programma si è assistito all'ennesima eliminazione, al televoto erano finiti Miriana Trevisan, il duo Valeria Marini-Giacomo Urtis e Biagio D'Anelli. È stato proprio quest'ultimo a dover lasciare il programma, l'addio si è consumato con le lacrime della Trevisan e gli ultimi baci scambiati dalla coppia proprio a ridosso della porta rossa.

L'eliminazione di Biagio è stata commentata stamattina da Eva Grimaldi e Giucas Casella, l'illusionista è stato particolarmente duro verso l'ex coinquilino, accusandolo di aver abbindolato Miriana e di aver recitato un brutto copione, riferendosi anche al modo in cui D'Anelli ha lasciato la sua fidanzata Silvana Curcio, mollata in diretta televisiva. "Non capisco Miriana - ha detto Giucas - Biagio era una farfalla che andava di qua e di là".

Riprendendo poi un'affermazione di Eva Grimaldi, Giucas ha detto di D'Anelli "ma per favore la sua era una sceneggiatura sbagliatissima. Biagio non è così, si è fatto autorete da solo. Parlava troppo, logorroico, lui voleva far credere ad ognuno di noi che è un bravo ragazzo ma non è così che si fa".

Giucas Casella - come si vede nel video - poi ha parlato di Miriana Trevisan "lei è fragilissima, buona, disponibile" e, commentando l'uscita di Biagio, "la gente da casa non ha creduto, lei fuori è amatissima".