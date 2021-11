GF Vip 6: Giucas Casella taglia i capelli a Francesca Cipriani, lei minaccia “per te è finita”

Quando Giucas Casella ha deciso di tagliare una ciocca di capelli a Francesca Cipriani si è capito subito che nella casa del Grande Fratello Vip 6 sarebbe scoppiato un putiferio: infatti la showgirl ha inseguito l'illusionista e ha giurato che si vendicherà.

Francesca Cipriani e Giucas Casella sono stati protagonisti di alcuni dei momenti più esilaranti del Grande Fratello 6 Vip e a rimetterci, fino ad oggi, era sempre stato l'illusionista, usato dalla Cipriani come pungiball per sfogare le sue frustrazioni. Nella giornata di ieri i ruoli si sono invertiti, tutto è successo quando gli autori hanno riproposto il gioco del pulsantone e le prove ad esso collegate.

Secondo il comunicato ricevuto dai concorrenti, i vipponi dovevano premere il pulsantone entro 30 secondi dal segnale, in caso contrario il budget settimanale per la spesa sarebbe stato ridotto del 10%. Il concorrente che avesse schiacciato il pulsante avrebbe dovuto rispettare accettare le 'conseguenze' decise dagli autori. Quando è arrivato il turno di Giucas l'illusionista ha beneficiato dell'aiuto di Clarissa Selassié per premere il famigerato pulsantone, la prova a cui si è dovuto sottoporre Casella è stata il taglio dei capelli di un vippone a caso.

La scelta di Giucas è caduta sulla Cipriani, l'illusionista come si vede nel video, è andato in cucina e in versione Edward mani di forbice le ha tagliato una ciocca di capelli.

Francesca, come era prevedibile, non l'ha presa bene e, come suo solito, ha preso ad urlare. Ripresasi dallo choc ha deciso di inseguire il suo coinquilino giurando di vendicarsi. "Mi hai tagliato mezza testa di capelli", gli ha detto, mentre lui le ricordava le volte che è stata lei a tirargli i capelli, strappandone alcuni: "Quanti me ne hai tagliati a me! Ho tre buchi in testa. Ti sei dimenticata di quanti capelli mi hai tirato?" e ancora "è solo uno scherzo, non te la prendere" si è giustificato Giucas ricordandole che aveva eseguito una prova del Grande Fratello per non perdere il budget sulla spesa settimanale. Francesca non ha voluto sentire ragioni e ha giurato vendetta urlandogli "sei un uomo finito".