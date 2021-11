Grande Fratello Vip 6, Giucas Casella si spoglia dopo il video di Orietta Berti: “sono un figo"

Gli spettatori del Grande Fratello Vip 6 ieri sera hanno potuto ammirare lo spogliarello improvvisato di Giucas Casella: l'illusionista, vero istrione di quest'edizione del reality, dopo aver ricevuto un videomessaggio di Orietta Berti, ha improvvisato uno striptease in diretta.

Senza Giucas Casella le dirette bisettimanali del Grande Fratello Vip 6 sarebbero molto meno divertenti, il concorrente sa mettersi in gioco ed è disposto a stare allo scherzo, come quando gli è stato fatto credere che i lavori di ristrutturazione della sua casa si erano fermati per presunti abusi edilizi o per il ritrovamento di bombe della guerra da far brillare in giardino.

Ieri Giucas è stato protagonista di due sorprese, la prima ha commosso il pubblico. Alfonso Signorini gli ha fatto riabbracciare la sua cagnolina Nina, l'amore che Casella ha mostrato per il cane e la sua gioia è stata recepita perfettamente da chi in quel momento stava seguendo il programma.

Poco dopo per Giucas Casella è arrivata una nuova sorpresa che è servita ad aumentare la fama di "sciupafemmine". Dopo Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi, sembra che Giucas da giovane abbia colpito anche il cuore di Orietta Berti, presente ieri nel programma attraverso un videomessaggio in cui gli ha detto "so che mi hai ricordata nella casa del Grande Fratello. Mi ha fatto molto piacere e ricambio i tuoi saluti con affetto. Ricordo a tutti che quando lavoravamo nel teatro tenda con Pippo Baudo tu facevi il fachiro ed io la cantante e mi ricordo che eri un bellissimo ragazzo. Lavoravi a torso nudo e avevi i capelli lunghi fino in fondo alla schiena con tutti i boccoli biondi. Però, se ti ricordi, una sera sei svenuto perché ti sei bucato e hai fatto uscire un sacco di sangue, io ed Osvaldo ti abbiamo portato all'ospedale. Spero che adesso tu stia bene. Ti mando un abbraccio, un saluto. Salutami la Katia Ricciarelli ed Alfonso Signorini che stimo molto".

Giucas Casella, galvanizzato dalle due sorprese, ha voluto dimostrare che il fisico ricordato da Orietta Berti non è andato via nonostante non sia più giovane e abbia 71 anni. L'illusionista allora ha iniziato a levarsi prima la giacca e poi la camicia - come si vede nel video - e poi, come un qualsiasi Rocky Balboa, ha urlato "Adriana, Adriana sono un figo ora si o no?", rivolgendosi alla Volpe che non ha potuto fare a meno di confermare.