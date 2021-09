Grande Fratello Vip 6: Amedeo Goria ha allungato le mani su Ainett Stephens?

Durante la notte Amedeo Goria potrebbe aver allungato le mani su Ainett Stephens, con cui condivide il letto matrimoniale al Grande Fratello Vip 6: la 'gatta nera', parlando con Francesca Cipriani, ha lasciato intendere che il giornalista sportivo, dopo un innocente grattino sulla mano, si sarebbe spinto oltre. È bastato lo sguardo della Stephens per scatenare il web contro Goria.

È entrato nella Casa del Grande Fratello Vip dichiarandosi single, nonostante abbia una fidanzata a casa che lo aspetti, stiamo parlando di Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta da cui ha divorziato perché la conduttrice televisiva non gli ha perdonato l'ennesimo tradimento. La fama che accompagna Goria è quella dello sciupafemmine, quasi un traditore seriale, lui stesso ha ammesso "oramai voglio godere della mia libertà, io amo essere libero, ho la mia 'singletudine' che è un mio inno alla vita".

Amedeo Goria però adesso rischia di finire al centro di un caso che potrebbe essere trattato anche nella diretta di venerdì prossimo. Durante un confessionale andato in onda nel daytime, Goria, che divide il letto matrimoniale con Ainett Stephens, ha detto che nel corso della notte la sua mano e quella della modella di origini venezuelane si sono toccate "solo un grattino sulla mano", ha ammesso facendo capire che nel gesto non ci fosse malizia.

Gli sguardi di Ainett sembrano raccontare una storia differente, mentre era seduta in giardino Francesca Cipriani le ha chiesto se il giornalista fosse andato oltre al semplice grattino. "Ma la notte allunga le mani?" ha domandato la showgirl, La Stephens ha preferito non rispondere, anche perché nel frattempo si stava avvicinando Amedeo, ma il suo sguardo è stato interpretato come un si dalla maggior parte delle persone che stava seguendo la diretta streaming.