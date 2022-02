Grande Fratello Vip 6, Alex Belli e Delia Duran fanno pace “Ne usciremo più forti”

Ad Alex Belli, dopo il ritorno al Grande Fratello Vip 6, sono bastate poche ore per riappacificarsi con Delia Duran: ecco il loro momento in un video da Mediaset Infinity.

Alex Belli e Della Duran hanno già fatto la pace: l'attore di CentoVetrine è tornato al Grande Fratello Vip 6, resterà nella casa come guest per almeno due settimane. Lui e la moglie si sono già riappacificati, come vediamo anche in una clip rilasciata su Mediaset Infinity, anche se lui continua la sua "amicizia artistica" con Soleil Sorge.

Nella puntata del 14 febbraio del Grande Fratello Vip 6 si è verificato un episodio inedito: un concorrente squalificato ha rimesso piede nella casa più spiata d'Italia e ci rimarrà, come ospite, per almeno due settimane. Stiamo parlando, ovviamente, del ritorno di Alex Belli a Cinecittà, dove l'attore conviverà sia con la moglie Della Duran che con Soleil Sorge, la concorrente di cui si è detto innamorato, ma solo "artisticamente".

Nelle ultime ore Alex Belli ha fatto pace con la moglie, nonostante Delia abbia ribadito più volte di aver rotto con lui. Nella nottata, subito dopo la diretta condotta da Alfonso Signorini, Alex ha avvicinato la modella venezuelana per dirle: "Amore secondo te io lascio perdere tutti i tre anni bellissimi vissuti insieme per questa stro..ata qui?", riferendosi al suo rapporto con Soleil Sorge.

Il chiarimento, o presunto tale, tra i due è continuato anche nelle ore successive, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. Alex rivolgendosi alla moglie le ha detto: "Non ti voglio più in questo looping", riferendosi alla sofferenza provata dalla modella durante il suo flirt con Soleil. Alex poi ha aggiunto: "da qui usciamo fortificati rispetto a quando siamo entrati il 13 settembre. Perché tu sei entrata con me qui. Io ho sempre detto che meriti la finale perché non sei qua dentro da un mese, tu sei qua dentro con me, telepaticamente, da settembre".