Grande Fratello Vip 6, Delia Duran su Alex Belli “lo lascio, con lui è finita”

Tra Delia Duran e Alex Belli potrebbe essere veramente finita, nonostante l'attore stia per rientrare nella casa del Grande Fratello Vip 6: in un video rilasciato su Mediaset Infinity, la modella venezuelana ha confessato a Davide Silvestri che il comportamento del marito la sta distruggendo.

L'effetto sorpresa del ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stato rovinato da alcuni fan che nella giornata di ieri, fuori dal giardino dove i Vip stavano trascorrendo un momento di relax, hanno urlato "Delia, attenta Alex sta per tornare". Parole che sono state ascoltate e commentate da tutti i concorrenti, in particolare da Delia Duran, moglie dell'ex concorrente che tornerà nella casa come guest star.

Delia Duran ha parlato del possibile ritorno del marito con Davide Silvestri confermando che, almeno per il momento, non ha intenzione di perdonare Belli. Come sanno i fan del Grande Fratello Vip 6, nella prima parte della stagione del reality tra Alex e la coinquilina Soleil Sorge c'è stato un avvicinamento andato al di là della semplice amicizia. Delia ieri confidandosi con Davide ha detto "Alex durante questa pausa di riflessione avrebbe potuto capire cosa cavolo voleva nella vita, io mi sono stufata. Non appartiene a me questo gioco. Lui è andato alla rottura totale". Quando Davide le ha chiesto "Appartiene a lui?" lei ha replicato "Se si allora ha capito male, perché io non sono nel suo gioco. Se io fossi parte del suo gioco sarei più tranquilla e per me sarebbe più facile affrontarlo. Cavolo, era il suo momento, dopo la rottura poteva riconquistarmi e provare a costruire qualcosa invece ha messo legna sul fuoco", come si vede nella clip di Mediaset Infinity.

Delia è tornata sui Twitter fatti da Alex Belli a sostegno di Soleil "Ha continuato a fare queste pubblicazioni, adesso io l'ho lasciato non lo so se voi l'avete capito. Ho detto che i progetti di vita che noi abbiamo costruito non si risolvono qui, perché anche se lui viene a chiedermi scusa, non sarà uguale perché ha avuto tante possibilità e lui non ha saputo sfruttarle e mi dispiace. Se lui è caduto in questo vortice mediatico per fare lo show, mi dispiace non mi appartiene. L'avevo avvertito. Io parlo di amore libero, ma significa che devi dire tutto ciò che pensi e che hai dentro di te, lui non l'ha fatto. Qui dentro mi sono anche allontanata da lui anche sentimentalmente".

Non tutti credono alla sincerità di Delia, sui social molti sono pronti a scommettere che quando Alex tornerà nella casa le cose potrebbero cambiare con il perdono di Delia al marito e il trionfo dell'amore libero.