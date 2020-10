Grande Fratello Vip 5, Cristiano Malgioglio e Stefano Bettarini nuovi concorrenti?

Cristiano Malgioglio e Stefano Bettarini nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5? Stando agli ultimi rumor i due starebbero per varcare nuovamente la soglia della casa di Cinecittà, scelti da Alfonso Signori per creare nuove dinamiche nel reality.

Nei giorni scorsi era circolata la notizia che il Grande Fratello Vip 5 potrebbe chiudere solo il prossimo febbraio e che Alfonso Signorini avrebbe già pronta una nuova rosa di candidati. Stefano Bettarini, già finalista del Grande Fratello Vip 1, sarebbe pronto a entrare nella casa secondo le indiscrezioni provenienti da DavideMaggio.

L'ex calciatore si è già immedesimato nella parte e, intervistato da Casa Chi, ha ammesso di non sopportare due concorrenti: Dayane Mello e Pierpaolo Petrelli. Quest'ultimo era tra i tentatori dell'edizione di Temptation Island a cui Bettarini ha partecipato con Nicoletta Larini. L'ex marito di Simona Ventura ha fatto vedere uno screenshot in cui il gieffino contattava Nicoletta su whatsapp dopo la fine del reality, Stefano non gliel'ha perdonato.

Bettarini durante l'isola dei famosi ha avuto un breve flirt con Dayane Mello, e del suo scontro con Franceska Pepe ha dichiarato: "Cencio che parla male di straccio. Franceska nel suo essere svampita è anche molto intelligente perché sa punzecchiare gli inquilini della Casa e mi ha fatto anche molto divertire. Nonostante sia uscita, riesce a far parlare di sé. Fa parlare più Franceska di Dayane".

Un nuovo coinquilino, secondo Biccy, potrebbe essere Cristiano Malgioglio, già concorrente del Grande Fratello Vip 3. Malgioglio posta spesso sui social alcuni dei suoi momenti iconici nel programma e gli stessi utenti dei social lo rivorrebbero nella casa di Cinecittà. Alcuni giorni fa Signorini ha detto che presto al Grande Fratello Vip 5 entrerà un concorrente gay, "uno che Tommaso Zorzi potrà corteggiare", in un secondo intervento ha parlato di un concorrente "molto gay". Il primo identikit aveva fatto pensare che nella casa potesse entrare Claudio Sona, ex tronista gay di Uomini e Donne, ma se fosse, invece, Cristiano Malgioglio?