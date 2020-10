Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi sarà accontentato: "In arrivo un concorrente gay"

Tommaso Zorzi vorrebbe un concorrente gay al Grande Fratello Vip 5 e Alfonso Signorini sembra volerlo accontentare. Il conduttore del reality di Canale 5 ha anticipato la notizia durante l'appuntamento in streaming di Casa Chi.

Nella casa del Grande Fratello Vip dovrebbero entrare presto nuovi concorrenti e uno di questi dovrebbe essere gay, come ha richiesto ripetutamente Tommaso Zorzi in questi giorni. Alfonso Signorini nella diretta streaming di Casa Chi ha detto: "Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del Gf Vip. È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare". Signorini ci ha tenuto a sottolineare che il nuovo concorrente non diventerà automaticamente il nuovo fidanzato di Zorzi ma sicuramente aiuterà a creare nuove dinamiche all'interno del reality.

La rivelazione di Alfonso Signorini è rimbalzata subito sui social ed è stata ripresa da Barbara D'Urso nel corso di Pomeriggio 5. Il fotoreporter Alan Fiordelmondo ha fornito l'identikit del il nuovo concorrente "Si sta aprendo l'ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi in modo tale da sollazzare il percorso di Tommaso. Tra l'altro è una persona con cui Tommaso quest'estate ha trascorso una vacanza in Sicilia; è un personaggio che, inoltre, sarebbe dovuto entrare nella casa col cast originario". Questi indizi hanno spinto il pubblico a identificare il prossimo gieffino con Claudio Sona, ex tronista gay di Uomini e Donne. I due sono stati insieme in Sicilia con altri amici, come testimoniano alcune foto sui social

Tommaso Zorzi ieri comunque ha avvertito i suoi coinquilini: "se non entra un concorrente per la fine del programma mi faccio uno di voi" con Francesco Oppini che ha ribattuto "o qualcuno di noi si fa te".