Grande Fratello Vip 5: la finale su Canale 5 a febbraio?

La finale del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda a febbraio? Sì, stando ai rumor delle ultime ore. In particolare il reality dovrebbe concludersi l'8 febbraio invece del 2 dicembre 2020. Canale 5 avrebbe deciso di premiare gli spettatori allungando lo show per altri due mesi, secondo le indiscrezioni pubblicate di Blogo.

La notizia circolava da alcuni giorni sui social, e a quanto pare i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 passeranno Natale e l'ultimo dell'anno nella Casa di Cinecittà. Il reality si allungherebbe di due mesi e non sappiamo quanto questa notizia farà piacere ai gieffini che dovrebbero passare 8 settimane in più nella casa più spiata e pettegola d'Italia. La produzione prevede l'ingresso di forze fresche, nuovi concorrenti pronti a distruggere le dinamiche del gioco che si sono create in questo periodo, per creare nuove storie e nuove discussioni che catturino l'attenzione del pubblico.

In questi giorni abbiamo visto il coming out di Gabriel Garko e abbiamo saputo che Adua Del Vesco fa collezione di finti fidanzati. L'attrice siciliana ha inoltre detto che Massimiliano Morra è gay per poi smentirlo nella puntata successiva, dicendo semplicemente "ho sbagliato".

In questo momento nella casa del Grande Fratello sono rimasti: Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Matilde Brandi, Adua Del Vesco, Myriam Catania, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Enock Barwuah, Pierpaolo Pretelli, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta.

Sono stati eliminati o squalificati Flavia Vento (uscita volontariamente), Francesca Pepe, Fulvio Abbate, Fausto Leali e Denis Dosio.

Nella puntata di stasera sono in nomination Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Myriam Catania.