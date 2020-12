Grande Fratello Vip 5: Serena Grandi nuova concorrente? L'indiscrezione su Instagram

Le porte del Grande Fratello Vip 5 torneranno ad aprirsi per Serena Grandi? Per il momento non vi è nulla di ufficiale, ma una foto pubblicata dall'attrice nelle sue storie su Instagram farebbe pensare ad un suo possibile ritorno, anche in vista del prolungamento del reality fino a febbraio.

Serena Grandi in Rimini Rimini

Nei giorni scorsi infatti, è stato annunciato che il Grande Fratello Vip 5 proseguirà fino a febbraio e quindi c'è necessità di far entrare nuovi concorrenti o ex concorrenti che hanno lasciato il segno. Uno di questi è proprio Serena Grandi, che partecipò al GF Vip 2, tra l'altro proprio con Cristiano Malgioglio, che è rientrato nei giorni scorsi.

La foto condivisa da Serena su Instagram riguarda proprio il suo debutto nella seconda edizione del Grande Fratello Vip, foto accompagnata dalla scritta "Entro al GF Vip, che emozione". Ora, potrebbe trattarsi di un semplice throwback, una delle tante foto del passato che Serena condivide su Instagram. Basta fare un giro sul suo profilo infatti, per vedere tante foto recenti così come tantissime foto risalenti ai tempi di Miranda e di altri film che hanno consacrato l'attrice come uno dei sex symbol più caldi degli anni '80. La foto però potrebbe anche suggerire un rientro imminente nella Casa più spiata e chiacchierata d'Italia. Staremo a vedere cosa succederà e soprattutto quali saranno gli altri concorrenti che entreranno nelle prossime settimane.

In rete si vocifera che tra i vip che potrebbero entrare al Grande Fratello Vip 5 potrebbero esserci Filippo Nardi, l'ex tronista Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet, la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, Carlotta di Temptation Island, Mario Ermito, il figlio del calciatore Walter Zenga, Andrea, e nei giorni scorsi si è parlato anche di Elenoire Ferruzzi, che più volte su Instagram ha condiviso gli articoli che la riguardavano.

Tornando a Serena Grandi, l'attrice partecipò ad un'edizione del Grande Fratello Vip che fu vinta da Daniele Bossari e vide tra i partecipanti anche Corinne Clery, sua ex rivale e "nemica". Tra gli altri concorrenti di quella edizione altre celebri "maggiorate" del nostro showbiz, come Carmen Russo e Carmen Di Pietro, oltre a Giulia De Lellis.