Pino Daniele, Serena Grandi svela il loro flirt segreto e la canzone che le dedicò

Pino Daniele ha condiviso per anni un segreto con Serena Grandi: l'attrice ha svelato che con l'artista napoletano ha avuto un flirt rimasto segreto fino ad oggi. La storia è stata raccontata da Serena nella sua autobiografia dove la Grandi rivela anche che il compianto Pino le ha dedicato la canzone "Mal di te".

Sono sette anni che Pino Daniele è morto, era infatti il 4 gennaio 2015 quando il cuore dell'artista napoletano ha smesso di battere lasciando un vuoto incolmabile in tutti quelli che amavano Pino, non solo come cantante ma anche come uomo.

Negli ultimi giorni si è parlato anche della vita privata di Pino Daniele grazie al libro dell'attrice bolognese. Il cantante di Terra Mia è sempre stato molto riservato, per questo la rivelazione di Serena Grandi ha colto tutti di sorpresa. L'attrice lanciata da Tinto Brass in Miranda, ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo 'Serena a tutti i costi. Lettere di una vita mai inviate', pubblicata nel novembre dell'anno appena finito. Come si evince dal titolo, il libro si basa su una serie di lettere attraverso cui l'autrice racconta la sua vita.

Serena Grandi, oltre a raccontare di aver dato il primo bacio a 12 anni, e aver perso la verginità a 14 anni con un uomo di 30, rivela anche alcuni flirt mai confessati prima, come quello con Pino Daniele. L'unica testimonianza di questo amore segreto sarebbe una canzone: sembra infatti che Pino abbia dedicato al suo flirt una canzone del suo album Che Dio ti benedica, il quindicesimo album di Daniele, pubblicato nel 1993.

Il pezzo in questione è 'Mal di Te', la quarta traccia del disco, nel testo della canzone si legge "Ho solo mal di te In questa strana atmosfera, Serena. Questa sera di luglio il cielo è pieno di stelle e i tuoi occhi scrivono una canzone sulla mia pelle".

Nel corso del Grande Fratello Vip 2, Serena Grandi raccontò a Cristiano Malgioglio di un incontro fortuito con Pino Daniele. Lei era sposata con Beppe Ercole, e il giorno dopo il cantante le inviò una cassetta con la canzone. In quell'occasione non parlò di flirt ma solo di un incontro.