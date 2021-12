Serena Grandi: Paolo Sorrentino tagliò drasticamente il mio ruolo ne La grande bellezza

Serena Grandi, intervistata da Il Corriere della Sera, è recentemente tornata a parlare de La grande bellezza, il film del 2013 co-scritto e diretto da Paolo Sorrentino che ha vinto il Premio Oscar come miglior film straniero, rivelando che il suo ruolo fu drasticamente tagliato dalla pellicola.

Alla domanda del giornalista: "Serena, che effetto le fa rivedersi nei film?", la Grandi ha risposto: "Non lo so perché non mi rivedo mai, alcuni non li ho nemmeno mai visti. Ho un forte senso autocritico, faccio fatica. Nella mia vita sconclusionata e disordinata ho un solo punto fermo: la professionalità nel mio lavoro."

"Il mio ruolo ne La grande bellezza? Fu drasticamente tagliato." Ha continuato l'attrice. "C'era una bella complicità fino a quando sono cominciate le riprese. Poi mi ha tagliato fuori. Voleva essere capito con una parola. Girava di notte le scene diurne."

"Ma il film è un capolavoro, come lo è 'È stata la mano di Dio'. Vorrei reincontrarlo, vorrei che mi abbracciasse dicendomi soltanto ciao Serena. Nel trailer dell'Oscar appaio io. L'ho anche tatuato, l'Oscar. Ho anche la E di mio figlio Edoardo, la corona del rosario e tre mesi fa mi sono fatta mettere un cuoricino con la gioia di vivere." Ha concluso Serena Grandi.