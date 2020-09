Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: "C'è tanta complicità”

Pierpaolo Pretelli prova qualcosa per Elisabetta Gregoraci. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 sta nascere la prima coppia? Sembrerebbe di sì dalle confessioni fatte dall'ex velino ad Adua Del Vesco.

Dopo quasi dieci giorni di convivenza Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sembrano sempre più coinvolti. Il loro rapporto potrebbe presto regalare qualche gioia al popolo di Twitter che da giorni condivide gif dei due coinquilini della casa sui social.

L'ex velino si è confidato con Adua Del Vesco e parlando di Elisabetta ha detto: "Ieri si è sbilanciata, dopo che sono andato a dormire lei è venuta nel mio letto rimproverandomi di non averle dato la buonanotte". Adua Del Vesco l'ha incoraggiato: "Gli piaci un sacco, lo vedo dallo sguardo". Fino a offrigli la parte del letto che divide con la ex di Briatore: "Cambierei anche posto". Pierpaolo però preferisci aspettare: "No per ora no. Fino a che lei frena, non mi va di andare oltre, quando sarà pronta lo capirò"

Nella diretta di venerdì del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta e Pierpaolo si sono esibiti in un "dirty dancing" sulle note di 'Time of my life'. Dopo averli visti ballare Antonella Elia, che quest'anno affianca Alfonso Signorini come opinionista del reality, ha detto senza mezzi termini: "Erano sesso puro, facevano proprio sangue. Secondo me si piacciono". Anche il conduttore sembra benedire la relazione: "Il re del gossip sono io, a me non la si fa".

Fino ad ora Pierpaolo ha parlato di complicità: "Tra me e lei c'è tanta complicità. Anche il fatto di aprirsi come ha fatto ieri mi ha dato una carica incredibile" dice alla sua confidente. Adua fa il tifo per la coppia che in questo momento è tra le più 'schippate' sui social: "Io credo che lei abbia bisogno di semplicità, quella che hai tu", dice al ragazzo per poi esporsi chiaramente "Io tifo per voi". Pierpaolo dopo l'incoraggiamento della sua coinquilina ammette: "Prima di entrare non avrei mai pensato che fosse una persona così, sono tanti anni che non provo un'emozione così forte solo con uno sguardo. Con lei sono tornato un po' bambino".

Elisabetta Gregoraci prima di iniziare la sua avventura al Grande Fratello VIP 5, intervistata dal settimanale Chi, non aveva chiuso le porte alla possibilità di vivere una storia d'amore nella casa più spiata d'Italia: "Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni l'amore mi ha un po' ferita, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora. Ho saputo bastarmi ma, se dovesse arrivare l'uomo giusto sarei felice, ho voglia di essere amata".