Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck viola il regolamento: in arrivo sanzioni?

Patrizia De Blanck rischia di essere sanzionata per violazione del regolamento in fatto di nomination: la contessa ha conservato sia la carta di Adua Del Vasco che quella di Stefania Orlando decidendo di votare quest'ultima in base alle preferenze delle altre coinquiline.

Serata intensa ieri per il Grande Fratello Vip 5 è stata molto intensa con ben due eliminazioni e l'ingresso a sorpresa di Alba Parietti per salutare il figlio Francesco Oppini. I concorrenti che hanno abbandonato la casa sono stati Stefano Bettarini, espulso per bestemmia, e Paolo Brosio, il meno votato dal pubblico a casa. Alla fine della serata ci sono state le nomination, gli uomini hanno dovuto votare una donna e viceversa.

La votazione di Patrizia De Blanck e la sua spiegazione hanno fatto sorgere subito dei dubbi: "Io voto Stefania per una semplice cosa, perché l'altra volta abbiamo litigato. Allora, visto che stasera l'hanno nominata tutti la nomino pure io", ha motivato la contessa a cui l'opinionista Antonella Elia ha subito replicato "Come fa a dire la contessa che ha nominato Stefania perché l'hanno nominata tutte? Allora si mettono d'accordo".

Alfonso Signorini ha concesso il beneficio del dubbio alla De Blanck ma poco dopo Patrizia, spiegando a Stefania il motivo per cui l'ha nominata, ha svelato la sua violazione del regolamento: la contessa le ha detto che voleva nominare Adua ma dopo il voto delle altre la sua scelta è caduta sulla Orlando "hai visto avevo due...".

Il conduttore prima delle votazioni dice sempre che bisogna conservare una sola carta e gettare le altre. La settimana scorsa per violazione del regolamento erano finiti in nomination Paolo Brosio e Andrea Zelletta, molti sperano che il programma non applichi due pesi e due misure e Alfonso Signorini mandi in nomination Patrizia De Blanck.