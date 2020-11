GF Vip5, Patrizia De Blanck in lacrime per Enock Barwuah: "Se esco mi dispiace lasciarti solo"

Patrizia De Blanck si è commossa pensando di dover lasciare Enock Barwuah nel caso il televoto la facesse uscire dalla casa del GF Vip 5: la contessa è in nomination e ha pensato che nel caso dovesse abbandonare il reality il fratello di Balotelli rimarrebbe senza il suo scudo protettivo.

Dopo due mesi di nomination lunedì sera Patrizia De Blanck è finita per la prima volta al televoto di venerdì che non determinerà l'esclusione di nessun concorrente. Quando ha saputo di essere stata nominata Patrizia De Blanck ha attaccato duramente Giulia Salemi e Adua Del Vesco ma ora sembra aver cambiato strategia. Oggi dopo che i fan avevano mandato un aereo per Enock Barwuah gli si è avvicinata dicendogli che le dispiacerebbe abbandonare la casa perché non ci sarebbe lei a difenderlo. Poi, come si può vedere nel video, la De Blanck si è commossa "mi dispiace lasciarti, sono affezionata a te, qua sono tutti falsi".

Non è chiaro l'aiuto che la De Blanck ha dato a Enock durante il reality, il ragazzo che lei chiama il " mio vasallo" nelle ultime ventiquattro ore è stato molto giù e ha trovato i coinquilini pronti a sostenerlo psicologicamente. Barwuah in passato è stato anche schiaffeggiato dall'irascibile contessa che nel primo mese del reality lo chiamava 'Enorg' fin quando dal confessionale non sono intervenuti impedendole di usare quel nomignolo perché era l'anagramma della N world, come lei stessa rivelò nell'orecchio a Pier Paolo Petrelli.

Patrizia De Blanck dopo la sfuriata post nomination nelle ultime quarantotto ore non ha mandato a quel paese nessuno, esaudendo la richieste di Alfonso Signorini che l'aveva invitata a moderare il linguaggio. La contessa ha detto che vorrebbe rimanere per dimostrare che una persona anziana può interagire con i giovani, ma molti utenti del social non credono alle sue lacrime bollandole come strategia per salvarsi dal televoto.