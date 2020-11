Grande Fratello Vip 5, Stefano Bettarini e Paolo Brosio eliminati dal reality

Stefano Bettarini e Paolo Brosio sono i nuovi eliminati del Grande Fratello VIP 5: l'ex calciatore è uscito per aver bestemmiato domenica pomeriggio, il giornalista è stato il meno votato dal pubblico con meno del tre per cento delle preferenze.

Ieri sera due concorrenti sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 5: Stefano Bettarini e Paolo Brosio. L'ex calciatore e professionista di reality (ne ha fatti sette da concorrente e uno da inviato) è stato eliminato per aver bestemmiato domenica pomeriggio. Appena la clip della scivolata del calciatore ha iniziato a circolare tutti gli utenti dei social hanno chiesto la squalifica di Stefano Bettarini, l'ex marito di Simona Ventura parlando con Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini e altri ragazzi ha detto "porca M...". Lunedì pomeriggio Stefano aveva confessato ad alcuni coinquilini di temere la squalifica per quello che aveva detto.

Bettarini, parlando in studio con Alfonso Signorini, ha detto: "Ho fatto otto reality, tra concorrente e inviato. Non mi era mai successo, questo dimostra che quello non è il mio modo di esprimersi. Ma dopo quel tempo passato in albergo, ero come un leone in gabbia. Ero molto teso". Bettarini è durato nella casa del Grande Fratello Vip solo tre giorni.

Paolo Brosio invece è stato eliminato dal pubblico, il giornalista ha avuto il l 3% delle preferenze al televoto, la classifica dei preferiti in nomination è stata "vinta" da Stefania Orlando con il 28%,a seguire Maria Teresa Ruta con il 26%, il 18% per Francesco Oppini, il 14% per Massimiliano Morra e l'11% per Andrea Zelletta. Brosio era entrato nella casa di Cinecittà solo dieci giorni fa.