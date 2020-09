GF Vip 5, Patrizia De Blanck fa la doccia e Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah: "Di uccelli ne ho visti..."

Patrizia De Blanck è già la colonna di questo Grande Fratello Vip 5: la contessa si spoglia, impreca, litiga, fa la doccia ai due belli della casa, Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah, senza risparmiare dettagli piccanti, e col solito linguaggio colorito, appartenenti ormai al passato, come la scelta dei tempi verbali dice.

Quando racconteranno a Patrizia De Blanck che è apparsa nuda per errore a Pomeriggio Cinque, lei probabilmente non se la prenderà se è vero, come sembra dalla clip della doccia di Pierpaolo Pretelli ed Enock, che non ha assolutamente nulla contro la nudità in TV. Al contrario: la incoraggia!

Tutto è iniziato ieri nel momento in cui due dei concorrenti più prestanti della casa del Grande Fratello Vip 5 sono entrati nella vasca per fare il bagno.

La contessa è rimasta sbalordita da un dettaglio, che non ha potuto fare a meno di sottolineare: sia Enock Barwuah che Pierpaolo Pretelli erano entrati nella vasca indossando un costume, cosa ovvia vista la presenza delle telecamere (siamo o non siamo nella casa più spiata d'Italia?).

"Ma voi fate il bagno con gli slip? Ma che ca..o di bagno è? Come vi lavate?": l'appunto di Patrizia De Blanck è ovvio quanto "ingenuo", per il caso particolare. Se nessuno dei due ragazzi ha accennato ad ascoltare il suo consiglio, la contessa non si è persa d'animo e ha cercato argomentazioni più "persuasive": "Ma levateli, tanto io di uccelli ne ho già visti tanti nella mia vita... A me vedere un uccello non mi fa nessun effetto però ti voglio dire, uno che fa la doccia la fa nudo!".

Evidentemente sbalordita dalla mancata comprensione di un assunto tanto logico (almeno quanto noi dalla sua insistenza), Patrizia De Blanck ha preferito a quel punto aiutare i due. Il primo bersaglio delle sue attenzioni quasi materne è stato l'ex velino Pierpaolo Pretelli: agguantata la cornetta della doccia, si è offerta di aiutarlo in fase di risciacquo, recitando per l'occasione una specie di mantra - "Ti accarezza, sale e scende. Sale e scende" - che ha fatto scoppiare a ridere l'evidentemente imbarazzato Pretelli. Approfittando dell'attimo di ilarità, la De Blanck è ripartita alla carica: "Devi riuscire a levarti gli slip".

Altro che doccia bollente di Dayane Mello, che è rimasta tutto il tempo a guardare la scenetta, un po' incredula e molto divertita. E se Enock Barwuah pensava di averla scampata, alla fine il rito della schiena insaponata e risciacquata dalla contessa De Blanck è toccato anche a lui.

Se all'indomani dell'uscita frettolosa di Flavia Vento c'era già, sui social, chi si diceva preoccupato per quello che avrebbe comportato l'assenza di una delle concorrenti più attese, Patrizia De Black ha messo in chiaro che è per lei se questo Grande Fratello Vip varrà il prezzo del biglietto.