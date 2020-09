Grande Fratello VIP 5: è di Dayane Mello la prima doccia bollente

A Dayane Mello appartiene già un primato del Grande Fratello Vip 5: quello della prima doccia bollente della casa a favor di telecamera, che naturalmente non ha potuto non immortalare il momento, per la gioia dei suoi fan. Così, mentre la contessa Patrizia De Black, di sottofondo, inaugura la stagione delle proteste contro la produzione, la brasiliana ha un unico pensiero: scegliere la giusta profumazione e composizione dello shampoo per i lunghi capelli scuri.

D'altronde che Alfonso Signorini in primis l'avesse già eletta a bomba sexy della casa era chiaro dalla puntata di ieri sera. Vedere Dayane Mello sotto una rinfrescante doccia mattutina, infatti, è solo il culmine di quanto iniziato nella prima puntata del reality show. Dove la bella modella brasiliana è stata, nell'ordine, "sgridata" da Antonella Elia per lo spacco profondo del vestito verde, fatta entrare nella casa, attraverso un tubo, carponi davanti a Enock Barwuah, messa nel "lettone" con Andrea Zelletta e alla fine proposta come "incontro al buio" a Pierpaolo Pretelli (anche se accompagnata da Patrizia De Blanck).

Lei, bellissima e sicura di sè, non si tira mai indietro, va dritta per la sua strada superando tutte le "sfide" che la situazione pone e lava le fatiche della prima diretta sotto l'ormai famosa doccia della casa. Con la promessa, fatta a Enock, di momenti ancora più hot.