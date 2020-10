Grande Fratello Vip 5: la mamma di Massimiliano Morra contro Adua Del Vesco: “Basta bugie su mio figlio”

Adua Del Vesco deve smetterla di raccontare bugie su Massimiliano Morra: a chiederlo è la mamma dell'attore napoletano, uno dei concorrenti più bersagliati del Grande Fratello Vip 5. La signora Patrizia dalle pagine del settimanale CHI ha difeso il figlio dagli attacchi ricevuti in questi giorni a causa delle affermazioni dell'attrice siciliana.

La storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco è stata al centro delle prime puntate del Grande Fratello Vip 5. I due ex attori dell'Ares Film sono stati al centro dell'attenzione mediatica per le loro affermazioni contro il produttore Alberto Tarallo. Pochi giorni dopo Adua, parlando con alcune coinquiline nella casa di Cinecittà, ha rivelato che Massimiliano sarebbe gay, per poi ritrattare. Alla fine si è scoperto che i due non sono mai stati fidanzati. Pochi giorni fa da Barbara D'Urso Lele Mora ha rivelato che Massimiliano Morra in passato è stato legato a un produttore televisivo molto noto dicendo "Morra non è gay: ce ne sono tanti che non sono gay ma per arrivare a dei successi e dei lavori si concedono alle delizie di un produttore".

Patrizia, madre di Massimiliano, e Dalila, la fidanzata, sono state intervistate dal settimanale CHI per difendere il gieffino, e le due se la sono presa soprattutto con Adua Del Vesco per le chiacchiere che ha diffuso all'interno della casa più spiata d'Italia. "Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo", ha detto la signora Patrizia. Aggiungendo: "Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d'Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori".

La sua fidanzata Dalila ci ha tenuto a precisare che il suo fidanzato non è gay "Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così". La giovane napoletana a proposito della finta ex fidanzata di Massimiliano ha detto: "Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola 'povera santa infelice': ho già detto tutto". Nel frattempo nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip Massimiliano è finito nel cucurio ed ha scelto proprio Adua Del Vesco come concorrente con cui condividere l'avventura a orologeria.