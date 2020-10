Massimiliano Morra "ha avuto una storia con un uomo che gli ha promesso il Grande Fratello", secondo Lele Mora

Massimiliano Morra avrebbe avuto una storia con un noto produttore TV che gli avrebbe promesso la partecipazione al Grande Fratello. La notizia choc è stata data da Lele Mora durante l'ultima puntata di Live Non è la D'Urso. L'ex agente delle star si è detto pronto ad assumersi ogni responsabilità di quanto dichiarato.

Sulla sessualità di Massimiliano Morra è ormai pronta una fiction, che difficilmente sarà prodotta dalla Ares Film. Dal giorno in cui la sua finta ex fidanzata Adua Del Vesco ha sussurrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 che l'attore napoletano sarebbe omosessuale si è scoperchiato il classico vaso di Pandora, nonostante le ripetute smentite dell'interessato. Barbara D'Urso nei suoi programmi ne parla in continuazione con presunti scoop, di cui difficilmente si assume la responsabilità.

Ieri sera durante la puntata di Live Non è la D'Urso, Lele Mora ha rivelato che Massimiliano Morra in passato è stato legato a un produttore televisivo molto noto. "Massimiliano me lo ricordo bene. Arrivò alla finale de Il più bello d'Italia, a Sanremo: ha lavorato tre anni con me, poi gli dissi che siccome voleva fare le fiction, doveva andare da altri agenti e lo mandai da Tarallo" ha detto Mora. Aggiungendo "Prima di passare alla Ares, lui si fermò da altre parti: ha avuto una storia lunga con una persona molto conosciuta di cui non farò il nome, che gli ha promesso che avrebbe fatto prima o dopo il Grande Fratello. E adesso ci è arrivato".

Barbara meravigliata gli ha chiesto: "È stato fidanzato con una ragazza?" e lui "Ma che ragazza, con un ragazzo. Me ne assumo la responsabilità. Dico ciò che so e di cui sono certo. Non so se sia stata di amore o d'interesse, ma so che Morra non è gay: ce ne sono tanti che non sono gay ma per arrivare a dei successi e dei lavori si concedono alle delizie di un produttore".