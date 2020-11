Verissimo, Massimiliano Morra: "Devo tutto alla Ares Film di Alberto Tarallo"

Massimiliano Morra, tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, ha confidato a Silvia Toffanin di essere grato alle Ares Film per quello che ha fatto per la sua carriera, ma ha anche raccontato qualcosa in più sulla relazione costruita a tavolino con Adua Del Vesco.

Massimiliano Morra ha da poco terminato la sua avventura al Grande Fratello Vip 5. L'attore napoletano all'interno della casa è stato al centro delle polemiche per il famigerato Ares Gate, scoppiato dopo la chiacchierata notturna tra lui e Adua Del Vesco. I due attori parlarono della società di produzione di Alberto Tarallo come una sorta di setta.

A Verissimo Massimilano racconta un'altra storia, come si vede in questo video. Le sue parole sono ricche di elogi e di gratitudine per Tarallo e la sua casa di produzione: "Tante cose sono arrivate in maniera distorta - dice a Silvia - Devo tutto alla Ares. Sono persone che mi hanno creato dal nulla. Ho reagito così perché da un momento all'altro sono stato allontanato e non ho più lavorato senza conoscere i motivi. Questo mi ha portato a un malessere interiore che mi ha provocato depressione e attacchi di panico". Parlando di Alberto Tarallo e Teo Losito dice: "non li ho più sentiti e mi dispiace. Alberto e sono stati i miei papà artistici. Mi mancano tanto".

Massimiliano Morra e Adua del Vesco, entrambi della scuderia Ares, sono entrati nella casa di Cinecittà come ex fidanzati, poi si è scoperto che la loro love story era stata inventata. A questo proposito l'attore ha detto: "Nessuno mi ha mai obbligato. Il sistema mi ha consigliato di costruire una finta storia per promuovere la fiction in cui ero protagonista. Ero giovane e avevo solo un obiettivo: diventare attore. Non avevo neanche altre relazioni stabili perché non volevo distrarmi dal mio lavoro".

Ritornando al rapporto con l'attrice siciliana: "tra me e Adua non c'è mai stato nulla se non un'amicizia. Dopo la nostra finta relazione, l'ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da parte sua c'erano dei segnali che mi facevano intuire che ci fosse un interessamento. Poi, per il mio eccessivo corteggiamento, la situazione è precipitata".