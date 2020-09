Grande Fratello Vip 5, lite tra Patrizia De Blanck e Flavia Vento: "Sei tu che stai male, non i cani"

Flavia Vento prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5 ha litigato furiosamente con Patrizia De Blanck che l'accusava di usare l'amore per i cani per nascondere problemi mentali.

La breve convivenza al Grande Fratello Vip 5 di Patrizia De Blanck e Flavia Vento è stata caratterizzata da una lite furiosa scoppiata poco prima che l'ex showgirl abbandonasse la casa.

La contessa infatti ha accusato Flavia Vento di usare strumentalmente l'amore per i propri cani solo per nascondere problemi ben più gravi e di ben altra natura.

Flavia Vento è rimasta nella casa del Grande Fratello solo poche ore, la showgirl ha avuto il suo primo crollo già in mattinata quando ha pianto nel giardino della casa pensando ai suoi sette cani: temeva che sentissero la sua mancanza. La decisione di lasciare la casa di Cinecittà è maturata in serata ed ha iniziato a parlarne con i suoi coinquilini che hanno provato a dissuaderla.

Patrizia De Blanck ha affrontato a muso duro Flavia, forse anche per convincerla a non abbandonare il reality. La showgirl le ha detto che il motivo per cui lasciava il Grande Fratello erano i suoi cani, la contessa all'inizio ha provato a rassicurarla dicendole che anche lei ha due cani che ama molto ma è serena e sa che stanno bene. Di fronte alle insistenze di Flavia, però, ha perso la pazienza, come mostra perfettamente la clip condivisa da Mediaset: "I tuoi cani stanno male? No, sei tu che stai male, loro stanno bene, ti ho detto di non rompere i cogl..., ma vaff...".

Il rimprovero maggiore di Patrizia De Blanck alla Vento è di non averci provato, anche se lei è convinta del contrario. "Ma ti rendi conto che figuraccia che stai facendo? Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c'hai provato, un giorno è poco. Poi non sono solo i soldi, è la figura del ca..o che fai. Non dovevi venire qui dentro. Rimani almeno una settimana o dieci giorni per dire che non ce la fai più".

La contessa ha interpretato il pensiero di molti degli spettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta del programma e commentando sui social la decisione di Flavia Vento. Quando ha capito che la showgirl era irremovibile, Patrizia si è arresa, ma le ha detto: "Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale".

Il prossimo appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip 5 è per venerdì prossimo su Canale 5. Nel corso della puntata entreranno Elisabetta Gregoraci, la presentatrice Stefania Orlando, il giornalista Paolo Brosio, lo scrittore Fulvio Abbate, l'attrice Myriam Catania, l'influencer Denis Dosio, la modella Francesca Pepe, Francesco Oppini, la conduttrice Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria.