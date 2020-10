Grande Fratello VIP 5, Francesco Oppini insinua che Tommaso Zorzi vorrebbe più di un'amicizia?

Francesco Oppini ha fatto capire a Dayane Mello che Tommaso Zorzi è arrabbiato con lui perché potrebbe volere più di un'amicizia: il figlio di Alba Parietti analizzando il difficile momento che sta attraversando il suo rapporto con l'influencer nella casa del Grande Fratello Vip 5 insinua che Tommaso si aspettava da lui qualcosa di più di un'amicizia.

Da venerdì scorso il rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si è raffreddato dopo che Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip che smascherava le strategie del figlio di Alba Parietti. I due erano stati fino ad allora grandi amici e la stessa Alba, conoscendo la forza di Zorzi sui social, aveva montato questo rapporto con continui post su Instagram. Oggi Zorzi ha chiesto a Dayane e Adua del Vesco cosa ne pensassero di Francesco perché lui non riesce a inquadrarlo. Le due ragazze hanno affermato che anche per loro Francesco ha un atteggiamento ambiguo da stratega, cosa che all'interno del gioco ci può anche stare.

Purtroppo per Oppini la parola stratega equivale a una grande offesa, forse anche superiore al "viscido" che si è beccato nella scorsa puntata da Antonella Elia. Francesco, commentando il suo difficile commento con Tommaso, ha voluto insinuare che l'influencer sia in collera perché aveva su di lui altre aspettative, come dice chiaramente in questo video.

"A me è simpatico, è una persona molto sensibile, ha un sacco di robe da scoprire, però lui non so cosa vede in me, è questo che mi dà fastidio. Io le penso un po' tutte. Io gli sono vicino e gli sono amico, se si aspettava altro io non posso farlo, non sono la persona giusta. Io gli sono vicino, gli sono amico però se tu mi devi far passare per uno stratega perché magari hai altre aspettative su di me, non è colpa mia!".

Dayane Mello gli ha risposto: "tu credi?" ma non è sembrata molto convinta della spiegazione mentre chi è stata pienamente d'accordo con Oppini è stata, manco a dirlo, Patrizia De Blanck che, tra battute omofobe e razziste e violazioni del regolamento, dovrebbe stare già a casa da settimane.

Grossa delusione sui social, in molti avevano creduto che l'amicizia di Francesco verso Tommaso fosse sincera, anche se c'è da mettere in conto che le situazioni all'interno della casa sono esasperate e a volte alcune espressioni possono essere fraintese. Del resto lo stesso Oppini scrisse un bigliettino a Dayne su cui c'era scritto: "ne parliamo fuori t.v.b.", ma anche in quel caso a fraintendere il messaggio fu la modella brasiliana, disse il venditore Oppini.