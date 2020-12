Tiki Taka: Francesco Oppini entra nel cast della trasmissione di Piero Chiambretti

Francesco Oppini si aggiunge al cast di Tiki Taka, il programma sportivo del lunedì di Italia 1: il nuovo conduttore Piero Chiambretti ha deciso di reclutare il commentatore sportivo dopo il successo al Grande Fratello Vip 5, come riportato da TV Blog.

A pochi giorni dall'uscita dal Grande Fratello Vip 5 il conduttore sportivo Francesco Oppini fa il salto di qualità entrando nel cast di Tiki Taka. L'ex gieffino sarà uno dei numerosi opinionisti che ogni lunedì sera in seconda serata su Italia 1 commentano il campionato di serie A. Di fede juventina, Oppini fino a oggi ha commentato le partite della sua squadra del cuore su 7Gold nel programma Diretta Sport.

Secondo quanto riportato da TV Blog il figlio di Alba Parietti affiancherà gli opinionisti storici del programma: Francesca Barra, Franco Ordine, Ivan Zazzaroni, Francesca Brienza, Giampiero Mughini, Fabrizio Ferrari, Raffaele Auriemma e Gianfranco Butinar. Il presentatore piemontese, dopo aver preso in mano le redini del programma, sta provando ad allargare la fascia di pubblico che segue la trasmissione e in quest'ottica va considerato il reclutamento di Oppini, uno dei concorrenti più seguiti del Grande Fratello Vip 5. Non è da escludere che la mossa di Chiambretti sia stata fatta in vista di un graduale cambio generazionale degli stessi opinionisti. Non è chiaro se il contratto che legherà Francesco a Mediaset prevede la sua partecipazioni ad altre trasmissioni della rete o, per il momento, è limitato al solo Tiki Taka.