Chi è il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini

Francesco Oppini è nato a Torino il 6 aprile 1982 e ha vissuto sin dai suoi primi anni di vita diviso teatro e varietà televisivi essendo il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito Franco Oppini, famoso attore e cabarettista italiano.

Francesco, che ha rivelato di aver sofferto molto da bambino a causa dei pregiudizi dei compagni di classe quando alle elementari gli facevano vedere le copertine dei giornali della mamma Alba con i suoi fidanzati, abita a Milano da sempre dove si occupa assiduamente delle sue grandi passioni: le auto e lo sport.

Venezia 2016: Alba Parietti sul red carpet di Questi giorni

Oppini è un grande tifoso della Juventus e un vero e proprio appassionato di calcio anche se, almeno inizialmente, non è riuscito a trasformare questo suo hobby in una professione e, ormai dal 2001, lavora come venditore in una concessionaria di auto di Milano.

Sul suo profilo Instagram è visibile una categoria di stories che si chiama Oppy Cars, la quale fa pensare che il figlio di Alba Parietti abbia deciso di mettersi in proprio. Da qualche anno Francesco, oltre a lavorare nel settore delle auto, è anche riuscito ad iniziare a collaborare con radio e giornali come commentatore sportivo.