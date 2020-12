Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini: "Perchè ho abbandonato la Casa quella sera"

La puntata di ieri di Casa Chi ha avuto come ospite Francesco Oppini, che ha raccontato il suo percorso all'interno del Grande Fratello Vip 5 spiegando perché ha deciso di abbandonare la casa di Cinecittà.

Francesco Oppini è stato uno dei due concorrenti a lasciare Il Grande Fratello Vip 5 dopo la decisione di Mediaset di prolungare il programma fino a febbraio. Il figlio di Alba Parietti è uscito venerdì 4 dicembre dalla casa e ieri è stato ospite di Casa Chi. La prima domanda che gli è stata fatta dai conduttori è stata su Dayane Mello e sul loro rapporto che all'inizio del reality ha fatto arrabbiare molto la fidanzata Cristina e mamma Alba. "Il mio giudizio su di lei è sospeso - ha detto Francesco - ma ha avuto un percorso altalenante nella Casa. Nelle prime tre settimane era un'altra persona. Ha una storia dura, avere un'infanzia così non è facile. Ma è una persona che non riesce ad avere un confronto, dice una cosa e un'ora dopo pensa altro e uscendo mi sono accorto che quello che vedevamo nella casa era un centesimo dei confessionali".

Oppini, come si può vedere nel video integrale dell'intervista, subito dopo ha difeso Alba Parietti dicendo che la madre non ha influito sulla sua decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello, Francesco ha ribadito che la decisione è stata solo sua sottolineando che la madre, per non influenzarlo, gli ha nascosto la morte del suo ex compagno a cui il gieffino era molto legato.

Francesco Oppini ha rivelato perché ha deciso di abbandonare la casa il quattro dicembre, mentre Elisabetta Gregoraci ha preferito uscire il sette dicembre e passare il fine settimana a Cinecittà: "Non mi aspettavo mi venisse proposto di uscire la sera stessa, ma visto la situazione che si era creata in Casa, non solo con Tommaso ma anche con gli altri con cui andavo d'accordo, vedevo che c'era una certa sofferenza che potessi in minima parte cambiare idea, ho scelto così nettamente per non tirare avanti un'agonia per me e per gli altri".

Alla domanda chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Francesco da il nome che fa felici tutti gli 'zorpini", come si chiamano i fan di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Per lui il vincitore sarà l'influencer milanese, in alternativa si augura che l'ultima ad abbandonare la casa di Cinecittà sia Stefania Orlando.